Оккупанты из танка обстреляли рынок на Херсонщине: несколько человек – в тяжелом состоянии
Источник:Ярослав Янушевич
Российские захватчики утром 2 января нанесли очередной террористический удар по Херсонщине. Оккупанты обстреляли один из рынков.
Российские военные атаковали центр Берислава. По меньшей мере, 5 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА.
Обратите внимание В Херсоне 13-летний мальчик дважды подряд попал под обстрелы: ребенок в тяжелом состоянии
Вероятно, обстреливали из танка со стороны Каховки
Оккупанты открыли огонь по городскому рынку в центре Берислава. Вероятно, захватчики обстреляли его из танка со стороны временно оккупированной Каховки. К сожалению, пять человек получили ранения.
Три человека находятся в тяжелом состоянии. Их будут эвакуировать в Херсон, где врачи предоставят пострадавшим необходимую медпомощь,
– подчеркнул Ярослав Янушевич.
Важно В Херсонской области вражеский снаряд взорвался возле школы: россияне обстреляли и детскую больницу
Захватчики 1 января 71 раз обстреляли Херсонщину
- За первые сутки 2023 года оккупанты обстреливали территорию региона 71 раз. По словам Янушевича, россияне били по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.
- В частности, Херсон 1 января атаковали 30 раз. Вражеские снаряды попали в линии электропередачи, областную детскую больницу, помещения бассейна, частные и многоквартирные дома.
- В результате обстрелов погиб один человек. Еще 4 жителя Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.