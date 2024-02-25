Обстановка сложная на многих направлениях, –Сырский и Умеров посетили передовые командные пункты

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров посетили передовые командные пункты воинских частей в районе ведения боевых действий. Об этом стало известно в воскресенье, 25 февраля.

Они заслушали командующих группировками войск по ситуации на участках их ответственности. Об этом Главнокомандующий сообщил на своей странице в фейсбук.

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Сырский и Умеров посетили передовые командные пункты на фронте

Враг осуществляет регулярные штурмы позиций наших войск. Обстановка сложная на многих направлениях, требует постоянного контроля,

– пишет Сырский.

По словам главнокомандующего ВСУ, во время визита была тщательно проанализирована ситуация и обсуждены дальнейшие шаги. В частности, относительно потенциала маневренной и позиционной обороны, а также усиления отдельных участков.

Также Александр Сырский отметил важность координации и надлежащего оперативного взаимодействия всех Сил обороны, сохранении жизни наших военнослужащих.

"Пообщались с командирами бригад и отдельных батальонов о состоянии дел на местах. Проанализировали проблемы, которые не имеют системного характера. Безотлагательно принял решение для улучшения боеспособности, устойчивости и управления. Несмотря на сложную ситуацию, наши воины мужественно удерживают рубежи и позиции. Враг несет невосполнимые потери", – подытожил Главнокомандующий ВСУ.

Аудит Сил обороны: что известно

Недавно, 23 февраля, стало известно, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит Сил обороны. Так, соответствии с его результатами, определят "внутренний резерв" украинской армии.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что во время аудита уже обнаружили целые подразделения Сил обороны, которые за два года полномасштабной войны "ни разу не были на фронте". Народный избранник отметил, что количество таких военных исчисляется тысячами.

По словам Арахамии, они уже получили приказы и готовятся отправиться на фронт для усиления или подмены. Он отметил, что "уже условно найдено 8000 людей, которые просто прикомандированы в Генеральный штаб и не воевали... По результатам завершения аудита, я считаю, что цифра будет гораздо больше".