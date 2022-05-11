Обстановка в Приднестровском регионе остается напряженной, – Генштаб

Ситуация на Бессарабском направлении до сих пор вызывает беспокойство. В непризнанном Приднестровье российские войска находятся в полной боевой готовности.

Об этом сообщили в украинском Генштабе. Там отметили: речь идет о подразделениях оперативной группы российских войск, которые дислоцируются в "ПМР".

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Враг пытается нагнетать ситуацию на Юге

Ранее о том, что враги пытаются нагнетать ситуацию в Одесской области, сообщили в оперативном командовании "Юг". Таким образом они оказывают давление на жителей приграничных с Молдовой районов. Также постоянно россияне угрожают блокадой части территории Одесской области из-за прекращения функционирования моста в Белгород-Днестровском районе.

Путин хочет начать войну и в Приднестровье, США

Между тем, разведка США предупреждает, что Владимир Путин хочет начать войну и в "ПМР", ведь не достиг желаемых успехов в Украине. Вероятно, глава Кремля стремится затянуть войну, чтобы Европа и США утратили желание поддерживать Украину военно и финансово.

В украинском МВД считают по-другому: мол, Россия не будет нападать с непризнанного Приднестровья. Более того, россияне вроде бы готовятся в "ПМР" к обороне. Именно для этого они устанавливают блокпосты и прикрывают дороги.

Тем временем Угрозы нет, но и цели россиян непонятны: как в Пентагоне оценивают ситуацию в Одесской области.

Ситуация в непризнанном Приднестровье: последние новости

Президент Молдовы Майя Санду уверена, что безопасности ее страны ничего не угрожает. Однако власти будут внимательно следить за ходом событий, чтобы избежать эскалации. Приоритет Кишинева – сохранение мира.

Между тем в "ПМР" постоянно распространяют провокативные заявления, которые преследуют цель дискредитировать Украину. В последний раз это произошло 6 мая – мол, со стороны Украины в сторону Приднестровья раздавались выстрелы.

Россия при этом перегруппировывает свой контингент в ПМР и пополняет ему запасы.

В Генштабе ВСУ отмечали: возможно, таким образом, враги ищут варианты, как рассредоточить украинские силы от Восточной операционной зоны.

В начале мая российские офицеры начали вывозить свои семьи из непризнанного Приднестровья.

Секретарь СНБО Алексей Данилов не исключил, что Москва мечтает о сухопутном коридоре в Приднестровье, однако Данилов уверен, что эти мечты – нереальны.

Смотрите в видео: Украина меняет цели войны