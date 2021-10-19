Обстрел "112 канала": суд дал соучастнику 3 года условно

Члену так называемой "ЧВК Семенченко" Константину Никитенко дали 3 года условно. Суд признал причастность к выстрелу по зданию "112 канала" в июле 2019 года.

Шевченковский районный суд Киева утвердил июньское соглашение Никитенко со следствием. Его признали виновным в участии в незаконном вооруженном формировании и проведении террористического акта.

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Подробнее об участии в вооруженном формировании

В судебном решении упоминают компанию "Donbass Battalion corporation". Ее создали в 2018 году и зарегистрировали в США. Участники этого формирования построили и обустроили в Украине тренировочную базу.

Она действовала под видом охранной фирмы ООО "Донкорп Украина". Никитенко присоединился к вновь созданной "фирме". Он должен был готовить новобранцев.

Что суд говорит о теракте

В материалах дела указано, что теракт возле "112 канала" инициировал Семен Семенченко. Он поручил организацию Вадиму Боровику, который привлек Никитенко.

Боровик и Никитенко приехали в близлежащие кварталы на машине. В подготовленном месте они забрали ручной противотанковый гранатомет РПГ-22 и на велосипедах направились к зданию "112 канала". Однако стрелял только Боровик.

Приговор для Никитенко

Суд присудил Никитенко 5 лет лишения свободы. В то же время наказание изменили на 3 года испытательного срока.

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