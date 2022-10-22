Суббота началась с залпа ракет, – Кулеба просит немедленно помочь Украине с ПВО

Российские оккупанты массированно обстреляли Украину утром 22 сентября. Защитникам удалось сбить часть ракет.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Суббота в Украине началась со шквала российских ракет, нацеленного на критическую гражданскую инфраструктуру. Часть мы перехватили, другие поразили цели. ПВО спасает жизнь. В столицах не должно быть ни минуты промедления с решением систем ПВО для Украины", – сказал министр.

Последствия обстрелов

Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в разных уголках Украины. В Укрэнерго отметили, что масштаб повреждений такой же или может превышать последствия атак 10-12 октября. Украинцы призывают продолжать экономить электроэнергию.

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