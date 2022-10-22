Суббота началась с залпа ракет, – Кулеба просит немедленно помочь Украине с ПВО

22 октября 2022 , 12:28
Читати новину українською

Источник:

Дмитрий Кулеба

Российские оккупанты массированно обстреляли Украину утром 22 сентября. Защитникам удалось сбить часть ракет.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

К теме Воздушные силы уничтожили 18 российских ракет: летели с Черного моря и Ростовской области

"Суббота в Украине началась со шквала российских ракет, нацеленного на критическую гражданскую инфраструктуру. Часть мы перехватили, другие поразили цели. ПВО спасает жизнь. В столицах не должно быть ни минуты промедления с решением систем ПВО для Украины", – сказал министр.

Последствия обстрелов

Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в разных уголках Украины. В Укрэнерго отметили, что масштаб повреждений такой же или может превышать последствия атак 10-12 октября. Украинцы призывают продолжать экономить электроэнергию.

Обратите внимание – россияне обстреляли Волынь: смотрите видео

Обстрел Украины 22 октября: последние новости

  • Из-за удара по Луцку загорелся частный дом. Он потерпел разрушения из-за ударной волны и обломков ракет. Один человек получил ранения. Оккупанты попали в объект критической инфраструктуры.
  • Кроме этого, враг обстрелял Ковель на Севере Волынской области.
  • В Ровно убийцы попали в объект энергетики. ПВО удалось сбить часть ракет. В городе повреждены дома, нет света, воды, мобильной связи и радиовещания.
  • Есть попадания в Хмельницкой области. Известно, что один человек пострадал. Он получил ожоги.
  • От обстрела Одесской области пострадали 3 человека. Там россияне также повредили объект инфраструктуры.
  • Враг в Кировоградской области оккупанты ударили по важным энергетическим объектам в Кропивницком и Головановском районах.

Автор: Марія Масюк