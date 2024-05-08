Оккупанты атаковали железнодорожные пути и вокзал Херсона

Утром, 8 мая, во время обстрела Россия атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. В результате вражеских ударов были повреждены пути и вокзал города.

Из-за атаки движение поезда №121/122 Киев - Херсон - Киев железнодорожники временно ограничили до Николаева. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами.

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Враг бьет по гражданской инфраструктуре

К счастью, все 99 пассажиров в безопасности. В Укрзализныце добавили, что остальные поезда продолжают движение по графику.

Ранее Россия уже неоднократно била по железнодорожной инфраструктуре, в частности, во время террористического удара по Балаклее Харьковского района. Именно в это время на железнодорожный вокзал прибывала электричка с людьми, а действия врага были направлены на большое количество жертв.

Россияне совершили массированную атаку