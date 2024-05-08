Оккупанты атаковали железнодорожные пути и вокзал Херсона
Источник:Укрзализныця
Утром, 8 мая, во время обстрела Россия атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. В результате вражеских ударов были повреждены пути и вокзал города.
Из-за атаки движение поезда №121/122 Киев - Херсон - Киев железнодорожники временно ограничили до Николаева. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами.
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Враг бьет по гражданской инфраструктуре
К счастью, все 99 пассажиров в безопасности. В Укрзализныце добавили, что остальные поезда продолжают движение по графику.
Ранее Россия уже неоднократно била по железнодорожной инфраструктуре, в частности, во время террористического удара по Балаклее Харьковского района. Именно в это время на железнодорожный вокзал прибывала электричка с людьми, а действия врага были направлены на большое количество жертв.
Россияне совершили массированную атаку
- В Минэнерго сообщили, что 8 мая российские войска атаковали энергетические объекты в 6 областях Украины. В частности под удар попали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
- Во время обстрела Россия атаковала два объекта критической энергетической инфраструктуры во Львовской области. Оккупанты попали крылатыми ракетами в объект генерации энергии в Червоноградском районе и объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе. На местах попадания начались пожары.
- Глава Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил информацию, что на Полтавщине есть попадание в энергообъект. Туда попал вражеский БпЛА, в результате чего возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Оккупанты также атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. В компании добавили, что это уже пятый массированный обстрел ее энергетических объектов за последние полтора месяца.