В сети показали последствия обстрела ВСУ Антоновского моста

Украинские военные держат под огневым контролем логистические пути врага в Херсонской области. ВСУ еще раз ударили по Антоновскому мосту, который россияне пытаются отремонтировать.

На Антоновском мосту большие дыры

Информация о новом ударе по Антоновскому мосту в Херсоне появилась вечером 7 августа, пишет 24 канал. В сети показали первые кадры "прилетов", в результате чего возник пожар.

К теме россияне разместили радиолокационные отражатели у Антоновского моста, – разведка Британии.

Утром 8 августа обстрел моста был подтвержден в оперативном командовании "Юг". Под удар украинских военных снова попали мосты через Днепр – в Херсоне и Новой Каховке. Сообщалось о достаточно "серьезных попаданиях".

Днем на месте обстрела Антоновского моста побывали представители российских оккупантов, оценивших разрушение. В результате обстрела на Антоновском мосту большие дыры. Кроме того, пострадала техника, которой оккупанты ремонтировали мост.

Как выглядит Антоновский мост после обстрела: видео

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский рассказал, что оккупанты окружили Антоновский мост с двух сторон и не подпускают местных жителей.

Оккупанты признали, что на мосту есть повреждение дорожного полотна, но несущие элементы якобы не пострадали. Также захватчики жалуются, что "возобновление движения придется отложить".

Что известно об обстрелах Антоновского моста

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