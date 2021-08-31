Обстрел Авдеевки: как Путин пытается повлиять на встречу Зеленского и Байдена

Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, комментируя обстрел Авдеевки, отметил, что с начала текущего года оккупационная сторона не придерживалась де-факто перемирия. Поэтому, говорит эксперт, новый этап конфронтации начался еще в феврале. Боевые потери с украинской стороны преимущественно были от снайперского огня.

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На мой взгляд, снайперским огнем Россия давила на руководство страны, донося им сигнал "если вы не будете выполнять наши политические условия, то мы будем вас убивать медленно и постепенно". Обстрел Авдеевки – это уже другой этап, это такое себе "шоу", громкий сигнал, и явно не Украине,

– говорит Гармаш.



Член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш / Фото – фейсбук Сергея Гармаша

События в Афганистане: на что надеются в Кремле?

Сергей Гармаш говорит, что обстрел Авдеевки – демонстративное обострение, сигнал Москвы для США, что "если они пойдут на удовлетворение просьб Украины, особенно в военном плане, во время переговоров, то США могут получить еще один горячий конфликт". Соединенным Штатам, говорит эксперт, вообще не выгоден сейчас сам факт очередного конфликта, где их "участие" или "не участие" может быть расценено, как поражение.

Это явное нарушение Минских соглашений и международного права. Но Россия это использует. Когда накануне Саммита НАТО говорили о возможном согласовании Украине ПДЧ, то РФ "пригнала" войска к границам Украины и показала, если будет не выгодный Российской Федерации результат, то Альянс может получить очень серьезный конфликт. То же самое сейчас происходит на Донбассе,

– отметил эксперт.

По его словам, чтобы не провоцировать горячий конфликт, Байден действительно может не удовлетворить какие-то требования Украины под действием этих сигналов из России. И здесь, говорит эксперт, важно Украине сохранить границу. Так как, если в конфронтации на Донбассе обвинят Украину, то у Байдена будет повод, чтобы отказать Украине в конкретных действиях, в частности, в военно-политическом сотрудничестве.

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От Вашингтона во многом зависит будущая динамика украинско-американских отношений. Во время встречи возможны договоренности об усилении сотрудничества в оборонной и энергетической сферах – при условии, если Украина будет способна внедрить реформы.

Офис Президента озвучил темы, которые, по их мнению, будут обсуждаться двумя главами государств:

расширение стратегического партнерства между Украиной и США;

оборонное и военно-техническое сотрудничество двух государств;

деокупация Донбасса и возвращение Крыма: а именно участие США "в мирном урегулировании украинско-российского конфликта";

энергетическая безопасность;

экономическое сотрудничество;

внешнеполитическое сотрудничество;

обсуждение прогресса в реформе судопроизводства и других важных реформах в Украине.

Зеленский в США также покажет Байдену списки пленных и пропавших без вести украинцев.

"Москва опасается переговоров"

События в Афганистане и строительство "Северного потока-2" расцениваются самими американцами, как поражение администрации Байдена. США проектируют себя как союзническое государство Украины. И "невмешательство" тоже может негативно сказаться на рейтингах администрации Белого дома, если приведет к усилению позиций РФ.

Если же украинской стороне удастся сохранить баланс в своем ответе, то у Байдена не будет другого выбора, как поддержать нас в нашем стремлении противостоять агрессии России. В США выборы в Конгресс в 2021 году. Если он не поддержит нас, то это действительно может быть расценено, как еще одно поражение администрации Байдена,

– говорит Гармаш.

Военный эксперт Олег Жданов говорит, что перемирие Украина объявила сама для себя, так как Россия в официальной плоскости позиционирует себя не как сторона конфликта, а как гарант Минских договоренностей, как мирной инициативы. Поэтому Кремль снимает с себя любую ответственность.

Почему обострение сейчас? Приближается новый политический сезон, Москва напоминает нам о том, что надо выполнять Минские договоренности по такому сценарию, как этого требует от нас она. Чтобы мы порой не вздумали уговаривать США поддержать нас в том, что Минск – это мертворожденный документ и нужно либо вносить в него коррективы, либо начинать с белого листа,

– говорит эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов / Фото – Главред

Олег Жданов говорит, что после событий в Афганистане, администрации Байдена "надо как-то перебить это поражение и этот опасный выход".

Соединенные Штаты Америки должны поддержать нас. Поэтому Россия так сильно опасается этих переговоров. США могли бы присоединиться к нормандскому формату или поддержать Украину в ее стремлении внести изменения в Минские договоренности,

– говорит Жданов.

"Любые договоренности с Путиным о перемирии не работают"

Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань отмечает, что обострение на Востоке Украины свидетельствует о том, что любые договоренности с Путиным о перемирии не работают. По его словам, российский лидер также пытается испортить праздник – 30-летие Независимости.

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Кроме того, говорит эксперт, Россия пытается шантажировать США накануне визита Зеленского в Вашингтон – "не суйтесь помогать Украине". Алексей Гарань отмечает, что "то, что произошло в Афганистане, безусловно, послало неверный сигнал Путину, что Америка – не надежный партнер".

Это то, что раскручивается сейчас в российских СМИ. Но я думаю, что сам Путин может в это поверить. Я общался с дипломатами из Западной Европы, Восточной Азии, которые являются союзниками США. Для них то, что произошло в Афганистане, хоть и является провалом западной политики, но в то же время они не ставят под сомнение приверженность США союзническим обязательствам с этими странами, в том числе и безопасности,

– добавляет Гарань.

Профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань / Фото – фейсбук Алексея Гараня

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"Мы не Афганистан, мы сами защищаем себя"

По словам эксперта, Украина должна донести и объяснить, что "мы не Афганистан, мы сами защищаем себя с 2014 года". В то же время Владимир Зеленский должен заверить Байдена, что реформы будут продолжены, а борьба с коррупцией – усилена.

Это для американцев важно, и под этим углом они будут наращивать помощь Украине или не увеличивать. Поэтому, как бы это ни парадоксально звучало, но с одной стороны мы должны отвечать на эти действия укреплением обороноспособности Украины, а с другой – демонстрировать, что мы продолжаем идти по пути реформ, а не сворачиваем их,

– добавляет эксперт.

Август. Боевые потери и ранения

4 августа оккупанты за сутки восемь раз нарушили "тишину" в зоне ООС, в результате чего травмировали украинского бойца.

5 августа в Красногоровке Донецкой области из-за обстрела оккупантами города повреждена квартира в многоэтажке и ранен местный житель.

7 августа российские наемники выпустили противотанковую управляемую ракету по автокрану в Песках Донецкой области, который помогал восстановить поврежденную инфраструктуру. В результате обстрела погиб 32-летний младший сержант Ярослав Семеняка , еще один военный был ранен.

, еще один военный был ранен. 10 августа из-за вражеских обстрелов трое военных получили огнестрельные осколочные ранения. Алексей Кайданович – боец 54-го разведывательного батальона – умер в госпитале.

– боец 54-го разведывательного батальона – умер в госпитале. 11 августа в результате обстрелов украинский военный получил осколочные ранения. Также в Донецкой области в результате обстрела оккупантами погиб житель села Новоселовка Вторая.

12 августа в результате обстрелов был ранен еще один украинский военнослужащий.

13 августа оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли позиции ВСУ, ранены двое бойцов.

16 августа от пули снайпера погиб старший солдат Артем Мазур с Кировоградщины.

с Кировоградщины. 17 августа один украинский военный был ранен.

19 августа от снайперской пули погиб старший солдат Василий Островский.

22 августа в результате огнестрельного ранения погиб лейтенант Юрий Михайлов.

23 августа в День Флага от обстрела на Донецком направлении погиб младший сержант Александр Аксенов.

24 августа на День Независимости Украины российские наемники убили старшего сержанта Вячеслава Питько.

26 августа был ранен украинский военный.

27 августа погиб старший солдат 74 отдельного разведывательного батальона Андрей Выскребец.

28 августа во время обстрела Авдеевки были ранены восемь украинских военных.

29 августа в результате обстрела получил ранение украинский военнослужащий, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

30 августа в результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один ранен.

Оккупационные администрации РФ в ОРДЛО в период празднования Дня Независимости Украины объявили о проведении т. н. военных сборов резервистов и т. н. "антитеррористических учений", направленных на "провокации" со стороны Украины. Так называемые сборы и учения проходили с 23 по 27 августа. Кремль поставил задачу НВФ "ЛНР" и "ДНР" не допустить проявлений проукраинских настроений и празднования жителями ОРДЛО Дня Независимости Украины.