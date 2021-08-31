Член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, коментуючи обстріл Авдіївки, зазначив, що з початку поточного року окупаційна сторона не дотримувалася де-факто перемир’я. Тому, каже експерт, новий етап конфронтації розпочався ще в лютому. Бойові втрати з української сторони переважно були від снайперського вогню.

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На мій погляд, снайперським вогнем Росія давила на керівництво країни, доносячи їм сигнал "якщо ви не будете виконувати наші політичні умови, то ми будемо вас вбивати повільно та поступово". Обстріл Авдіївки – це вже інший етап, це таке собі "шоу", гучний сигнал і явно не Україні,

– каже Гармаш.

Член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш / Фото – фейсбук Сергія Гармаша

Події в Афганістані: на що сподіваються у Кремлі?

Сергій Гармаш каже, що обстріл Авдіївки – демонстративне загострення, сигнал Москви для США, що "якщо вони підуть на задоволення прохань України, особливо у воєнному плані під час перемовин, то США можуть отримати ще один гарячий конфлікт". Сполученим Штатам, каже експерт, взагалі не вигідний зараз сам факт чергового конфлікту, де їхня "участь" чи "не участь" може бути розцінена, як поразка.

Це явне порушення Мінських угод і міжнародного права. Але Росія це завжди використовує. Коли напередодні Саміту НАТО говорили про можливе погодження Україні ПДЧ, то РФ "пригнала" війська до кордонів України та показала, якщо буде не вигідний Російській Федерації результат, то Альянс може отримати дуже серйозний конфлікт. Те саме зараз відбувається на Донбасі,

– зазначив експерт.

За його словами, щоб не провокувати гарячого конфлікту, Байден дійсно може не задовольнити якісь вимоги України під дією цих сигналів з Росії. І тут, каже експерт, важливо Україні зберегти межу. Адже, якщо у конфронтації на Донбасі звинуватять Україну, то в Байдена буде привід, щоб відмовити Україні у конкретних діях, зокрема, у воєнно-політичній співпраці.

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Від до Вашингтона очільника України багато в чому залежить майбутня динаміка українсько-американських відносин. Під час зустрічі можливі домовленості про посилення співробітництва в оборонній та енергетичній сферах – за умови, якщо Україна буде здатна впровадити реформи.

Офіс Президента озвучив теми, які, на їхню думку, будуть обговорюватися двома главами держав:

розширення стратегічного партнерства між Україною та США;

оборонна та військово-технічна співпраця двох держав;

деокупація Донбасу та повернення Криму: а саме участь США "у мирному врегулюванні українсько-російського конфлікту";

енергетична безпека;

економічне співробітництво;

зовнішньополітична співпраця;

обговорення прогресу в реформі судочинства та інших важливих реформ в Україні.

"Москва побоюється перемовин"

Зеленський в США також покаже Байдену

Події в Афганістані та будівництво "Північного потоку-2" розцінюється самими американцями, як поразка адміністрації Байдена. США проєктують себе як союзницьку державу України. І "невтручання" також може негативно позначитися на рейтингах адміністрації Білого дому, якщо приведе до посилення позицій РФ.

Якщо ж українській стороні вдасться зберегти баланс у своїй відповіді, то в Байдена не буде іншого вибору, як підтримати нас у нашому прагненні протистояти агресії Росії. У США вибори в Конгрес у 2021 році. Якщо він не підтримає нас, то це дійсно може бути розцінено, як ще одну поразку Адміністрації Байдена,

– каже Гармаш.

Військовий експерт Олег Жданов каже, що перемир’я Україна оголосила сама для себе, адже Росія в офіційній площині позиціює себе не як сторона конфлікту, а як гарант Мінських домовленостей, як мирної ініціативи. Тому Кремль знімає з себе будь-яку відповідальність.

Чому загострення зараз? Наближається новий політичний сезон, Москва нагадує нам про те, що треба виконувати Мінські домовленості за таким сценарієм, як цього вимагає від нас вона. Щоб ми часом не здумали вмовляти США підтримати нас в тому, що Мінськ – це мертвонароджений документ і треба або вносити в нього корективи або починати з білого аркуша,

– каже експерт.

Військовий експерт Олег Жданов / Фото – Главред

Олег Жданов каже, що після подій в Афганістані, адміністрації Байдена "треба якось перебити цю поразку і цей небезпечний вихід".

Сполучені Штати Америки мають підтримати нас. Тому Росія так сильно побоюється цих перемовин. США могли б долучитися до Нормандського формату або підтримати Україну в її прагненні внести зміни до Мінських домовленостей,

– каже Жданов.

"Будь-які домовленості з Путіним про перемир’я не працюють"

Професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань зазначає, що загострення на Сході України свідчить про те, що будь-які домовленості з Путіним про перемир’я не працюють. За його словами, російський лідер також намагається зіпсувати свято – 30-річчя Незалежності.

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Крім того, каже експерт, Росія намагається шантажувати США напередодні візиту Зеленського до Вашингтону – "не суньтеся допомагати Україні". Олексій Гарань зазначає, що "те, що відбулося в Афганістані, безумовно, послало невірний сигнал Путіну, що Америка – не надійний партнер".

Це те, що розкручується зараз в російських ЗМІ. Але я думаю, що сам Путін може в це повірити. Я спілкувався з дипломатами з Західної Європи, Східної Азії, які є союзниками США. Для них те, що відбулося в Афганістані, хоч і є провалом західної політики, але водночас вони не ставлять під сумнів відданість США союзницьким зобов’язанням з цими країнами, в тому числі й безпековим,

– додає Гарань.

Професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань / Фото – фейсбук Олексія Гараня

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"Ми не Афганістан, ми самі захищаємо себе"

За словами експерта, Україна має донести та пояснити, що "ми не Афганістан, ми самі захищаємо себе з 2014 року. Водночас Володимир Зеленський має запевнити Байдена, що реформи будуть продовжені, а боротьба з корупцією – посилена.

Це для американців важливо і під цим кутом вони будуть збільшувати допомогу Україні або не збільшувати. Тому, як би це не парадоксально звучало, але з одного боку ми маємо відповідати на ці дії зміцненням обороноздатності України, а з іншого демонструвати, що ми продовжуємо йти шляхом реформ, а не згортаємо їх,

– додає експерт.

Серпень. Бойові втрати та поранення

4 серпня окупанти за добу вісім разів порушили "тишу" в зоні ООС, внаслідок чого травмували українського бійця.

5 серпня у Красногорівці на Донеччині через обстріл окупантами міста пошкоджена квартира у багатоповерхівці та поранено місцевого мешканця.

7 серпня російські найманці випустили протитанкову керовану ракету по автокрану у Пісках Донецької області, який допомагав відновити пошкоджену інфраструктуру. Внаслідок обстрілу загинув 32-річний молодший сержант Ярослав Семеняка , ще один був поранений.

, ще один був поранений. 10 серпня через ворожі обстріли троє військових дістали вогнепальні осколкові поранення. Олексій Кайданович – боєць 54-го розвідувального батальйону, помер у шпиталі.

– боєць 54-го розвідувального батальйону, помер у шпиталі. 11 серпня внаслідок обстрілів український військовий отримав осколкові поранення. Також на Донеччині внаслідок обстрілу окупантами загинув мешканець села Новоселівка Друга.

12 серпня внаслідок обстрілів був поранений ще один український військовослужбовець.

13 серпня окупанти з артилерії та мінометів обстріляли позиції ЗСУ, поранені двоє бійців.

16 серпня від кулі снайпера загинув старший солдат Артем Мазур з Кіровоградщини.

з Кіровоградщини. 17 серпня одного українського військового було поранено.

19 серпня загинув від снайперської кулі старший солдат Василь Островський.

22 серпня внаслідок вогнепального поранення загинув лейтенант Юрій Михайлов.

23 серпня в День Прапора від обстрілу на Донецькому напрямку загинув молодший сержант Олександр Аксьонов.

24 серпня на День Незалежності України російські найманці вбили старшого сержанта В’ячеслава Пітько.

26 серпня був поранений український військовий.

27 серпня загинув старший солдат 74 окремого розвідувального батальйону Андрій Вискребець.

28 серпня під час обстрілу Авдіївки поранені восьмеро українських військових.

29 серпня унаслідок обстрілу зазнав поранення український військовослужбовець, його госпіталізовано у тяжкому стані.

30 серпня внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий, ще одного поранено.

Окупаційні адміністрації РФ в ОРДЛО в період святкування Дня Незалежності України оголосили про проведення так званих військових зборів резервістів і так званих "Антитерористичних навчань", спрямованих на "провокації" з боку України. Так звані збори та навчання проходили з 23 по 27 серпня. Кремль поставив завдання НВФ "ЛНР" і "ДНР" не допустити проявів українських настроїв і святкування жителями ОРДЛО Дня Незалежності України.