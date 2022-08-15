Ночью россияне ударили по жилым кварталам Бахмута: много разрушений, есть пострадавшие

российские военные продолжают терроризировать мирное население Донецкой области. В ночь на 15 августа оккупанты открывали огонь по Бахмуту.

Как отметил заместитель Бахмутского городского главы Александр Марченко, враг попал в два микрорайона города. Это еще раз доказывает, что россия бьет только по гражданским.

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Взрывы не утихали час

По словам Марченко, взрывы в Бахмуте звучали час. Тогда оккупанты открывали огонь по жилым кварталам города, который они стремятся взять под свой контроль. Разрушения получили несколько домов. В основном говорится о частной застройке.

Он также отметил, что пострадавшие в результате атаки есть. Но точное их количество пока неизвестно. Если же говорить о локациях, то под обстрел оккупантов попали микрорайоны "Цветмет", а также "Мясокомбинат".

Враг повредил коммуникации. Поэтому в этих микрорайонах отсутствует водоснабжение, а также свет. Известно также, что утром спасатели занимались укрощением пламени, возникшего в результате атаки.

Занимаемся ликвидацией последствий обстрелов. Организовали выдачу стройматериалов жителям поврежденных домов,

– добавил он.

Псевдореферендум на Донбассе затягивается

Между тем в разведке Великобритании сообщили, что враг проваливает планы по проведению псевдореферендума. В ведомстве ссылаются на недавнее заявление псевдоголовы "днр" дениса пушилина. Последний решил немного прикрутить обороты, озвучив 11 августа неожиданное заявление.

Он отметил, что псевдореферендум в Донецкой области таки проведут. Но сделают это только тогда, когда удастся выйти на границы области. То есть враги ожидают "полного увольнения" псевдореспублики. Но добиться этого они пока не могут, ведь в последнее время достижений на фронте не наблюдается.

Ранее журналисты-расследователи заявили, что оккупанты активно готовятся к проведению "референдума". Их задача – сделать все для того, чтобы по меньшей мере 70% голосов были за присоединение к россии​.

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