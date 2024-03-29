В результате атаки пострадали жилые дома. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также В 2024 году только 3% российских ракет, дронов и управляемых бомб поразили военные цели, – Умеров

Сбито 15 "воздушных целей"

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и окрестностями ночью было сбито 15 "воздушных целей".

В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры,

– заявил губернатор.

Он также добавил, что по предварительной информации, пострадавших от падения обломков сбитых целей, нет.

Местные телеграм-каналы заявляют, что был поврежден дом на бульваре Юности.

Последствия атаки по Белгороду / фото российских СМИ

Взрывы в Белгороде: последние новости