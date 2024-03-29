В результате атаки пострадали жилые дома. Об этом пишут российские СМИ, передает 24 Канал.
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Сбито 15 "воздушных целей"
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и окрестностями ночью было сбито 15 "воздушных целей".
В Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из многоквартирных домов осколки снаряда сильно повредили балкон одной квартиры,
– заявил губернатор.
Он также добавил, что по предварительной информации, пострадавших от падения обломков сбитых целей, нет.
Местные телеграм-каналы заявляют, что был поврежден дом на бульваре Юности.
Последствия атаки по Белгороду / фото российских СМИ
Взрывы в Белгороде: последние новости
- Вечером 27 марта в городе Белгород раздавались взрывы. По информации губернатора области, было сбито 16 воздушных целей еще до их приближения к городу. Однако местные жители опубликовали в соцсетях видео, на которых видно весь масштаб сегодняшней атаки. Во время взрывов сирены раздавались на всю округу, а яркие вспышки фиксировались в разных частях города.
- За день до этого в городе также не обошлось без взрывов. Как впоследствии сообщил губернатор Гладков, Белгородскую область якобы атаковали из РСЗО Vampire. Он заявил, что "пэ-вэ-о" якобы сбило 13 реактивных снарядов. Как заявляют оккупанты, в результате обстрела якобы есть разрушения – повреждены 20 частных домов.
- Ранее в пресс-службе легиона "Свобода России" сообщали, что с начала рейда российских добровольцев, в пределах Белгорода было уничтожено 452 российских военных и 784 – ранены.