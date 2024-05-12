Похоже на события 1999 года в Москве, – OSINT-аналитик об обвале многоэтажки в Белгороде

В российском Белгороде 12 мая произошел обвал подъезда в многоэтажном доме, в результате чего есть жертвы и пострадавшие. Одной из возможных версий причин инцидента мог стать подрыв изнутри белгородской многоэтажки.

Об этом заявил OSINT-аналитик Tendar в соцсети Х, ранее известной как твитер. Кроме того, эксперт добавил, что обвал дома в Белгороде напоминает ему события, которые произошли в Москве в 1999 году, передает 24 Канал.

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Дом в Белгороде могли взорвать изнутри

OSINT-аналитик Tendar в своей публикации написал, что в течение этой войны он видел много пораженных жилых домов. Поэтому почти уверен, что поражение дома в российском Белгороде было совсем другое.

Схема взрыва указывает на подрыв изнутри здания,

– сказал эксперт.

Аналитик отметил, что не увидел ни одной ракеты, которая могла упасть в Белгороде. В то же время дым и обломки на месте происшествия летели в сторону.

Tendar также отметил, что поражение многоэтажки в Белгороде похоже на то, что произошло в Москве в 1999 году. Тогда существовали предположения, что российская ФСБ организовала взрывы многоэтажек, чтобы "оправдать" войну в Чечне.

Впоследствии аналитик добавил, что нельзя исключить и версию со взрывом газа. Он отметил, что российская инфраструктура разрушается налево и направо, поэтому иногда в России трудно определить, что это: теракт, халатность или несчастный случай.

В дом могли ударить с севера российской бомбой

Tendar также заметил, что в здание могли также попасть сзади, то есть с севера, и поэтому на этом кадре нет ракеты, это также потенциальный сценарий.

"В этом случае ракета должна была прилететь с северо-восточного направления. Боеприпас типа FAB-250 / FAB-500, выпущенный из российского самолета, имеет достаточную взрывную мощность, чтобы вызвать такое разрушение", – подчеркнул он.

В то же время эксперт также отметил, что точно можно исключить, так это ракету, которая летит с юга/юго-запада, другими словами из Украины.



Направление возможного движения бомбы и попадания в дом в Белгороде / Фото с аккаунта @Tendar в соцсети Х

Далее аналитик сказал, что больше фактов раскрывают фотографии с северо-восточной стороны здания. В частности, отверстие в здании, особенно на уровне земли, достаточно широкий, что свидетельствует, что взрыв произошел в этом круге.

Все окна с той стороны, которые были разрушены, подтверждают, что детонация произошла с северо-восточной стороны. Окна на юго-западной стороне почти не повреждены. Это дает теорию, что российская бомба попала в здание с северо/северо-востока и взорвалась на нижнем уровне с большим весом,

– написал он.

Как отметил Tendar, на записях камер видеонаблюдения, которые зафиксировали ситуацию с другой, юго-западной стороны, зафиксирована только взрывная волна, что вышла. Это также объясняет, почему это выглядело как взрыв изнутри здания.