Оккупанты обстреляли больницу в Белополье: погиб ребенок
26 декабря 2022, 15:45Читати новину українською
Источник:Алексей Резников
Российские оккупанты обстреляли больницу в городе Белополье Сумской области. К сожалению, есть жертвы.
Обстрел произошел 26 декабря. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
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Что известно об обстреле Белополья
Как рассказал Резников, в Белополье россияне обстреляли гражданскую больницу. В результате этого, к сожалению, погиб ребенок.
Хотя 4-я Женевская конвенция, 1-й дополнительный протокол и обычное право при любых обстоятельствах защищают больницы от нападения, Россия продолжает атаковать украинские больницы и совершает военные преступления,
– подчеркнул министр.
Обстрел Сумской области: последние новости
- Россияне 30 ноября обстреляли больницу в Белополье. К сожалению, есть жертва. Оккупанты били из САУ, было 20 "прилетов". Следовательно, часть больницы разрушена.
- Также во время обстрела Белополья оккупантами погиб 15-летний мальчик – Богдан Дордык. Он ехал за молоком для младших братьев и сестер, когда вражеский снаряд разорвался рядом.
- 17 октября в Сумской области зафиксировали около 300 прилетов от российских террористов. Три ракеты ударили по объекту инфраструктуры.
- Позже оказалось, что оккупанты били не только по критической инфраструктуре, но и по гражданским объектам. Так, из-за ракетного удара возник пожар и произошло разрушение на объекте гражданской инфраструктуры в Роменском районе. Спасателям из-под завалов оперативно удалось спасти двух человек.