Возмездие неизбежно, – Зеленский отреагировал на обстрел больницы в Купянском районе
Источник:Владимир Зеленский
Россияне 3 октября обстреляли больницу в Купянском районе. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый оккупант получит возмездие за это и другие преступления.
Зеленский заявил, что враг продолжает беспощадно терроризировать мирное население. Однако он добавил, что день приговора для захватчиков обязательно придет.
Важно Россияне обстреляли больницу в Купянском районе: здание почти полностью разрушено, есть жертва
Каждый оккупант должен четко помнить: возмездие за каждый удар по нашим городам, по нашим людям – неизбежно,
– подчеркнул глава государства.
Что известно об обстреле больницы
- Оккупанты обстреляли Купянский район на Харьковщине. Попали в больницу, так что, к сожалению, без жертв не обошлось. Погиб врач-анестезиолог. Еще одна медсестра ранена.
- Здание больницы почти полностью разрушено с 1 по 4 этаж. На месте работают спасатели и правоохранительные органы.
Ракетные обстрелы оккупантов: последние новости
Утром 3 октября россияне ударили по одному из районов Днепра. Ночью оккупанты терроризировали Никопольский и Криворожский районы.
Также под обстрел попало Запорожье. Там повредили инфраструктуру. По городу и двум селам враг выпустил до 10 ракет. Одного пострадавшего госпитализировали.
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