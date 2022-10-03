Зеленський заявив, що ворог продовжує нещадно тероризувати мирне населення. Однак він додав, що день вироку для загарбників обов'язково настане.

Важливо Росіяни обстріляли лікарню в Куп‘янському районі: будівля майже повністю зруйнована, є жертва

Кожен окупант повинен чітко пам’ятати: відплата за кожен удар по наших містах, по наших людях – неминуча,

– наголосив глава держави.

Що відомо про обстріл лікарні

Окупанти обстріляли Куп'янський район на Харківщині. Влучили у лікарню, тож, на жаль, без жертв не обійшлось. Загинув лікар-анестезіолог. Ще одна медсестра поранена.

Будівля лікарні майже повністю зруйнована із 1 по 4 поверх. На місці працюють рятувальники та правоохоронні органи.

Ракетні обстріли окупантів: останні новини

Вранці 3 жовтня росіяни вдарили по одному з районів Дніпра. Вночі окупанти тероризували Нікопольський та Криворізький райони.

Також під обстріл потрапило Запоріжжя. Там пошкодили інфраструктуру. По місту та двох селах ворог випустив до 10 ракет. Одного постраждалого госпіталізували.

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