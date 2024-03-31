Ночью россияне выпускали снаряды по Боровой: погиб 19-летний парень

Ночью 31 марта российские оккупанты нанесли удар по поселку Боровая, что на Харьковщине. В результате этого один молодой человек погиб, другой был ранен.

Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о трагедии, произошедшей около 01:20. В результате обстрела пострадали мирные объекты, в частности станция технического обслуживания (СТО), торговые павильоны и жилое здание.

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Трагические последствия обстрела Харьковщины

По данным главы ОВА, в результате атаки погиб 19-летний парень, еще один 27-летний мужчина был госпитализирован с ранениями. Предыдущий удар по поселку зафиксирован за час до этого, но тогда обошлось без жертв среди людей.

01:20, поселок Боровая Изюмского района. В результате попадания в землю вблизи СТО повреждены 3 автомобиля, 2 торговых павильона и фасад здания. Погиб 19-летний мужчина. Еще один 27-летний мужчина с ранениями госпитализирован,

– заявил Синегубов.

Обстрел поселка Боровая стал очередным свидетельством целенаправленных атак оккупантов на мирное население Украины. Власти призывают граждан быть внимательными и соблюдать меры безопасности, особенно во время воздушной тревоги.

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