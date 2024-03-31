Ночью россияне выпускали снаряды по Боровой: погиб 19-летний парень
Источник:Олег Синегубов
Ночью 31 марта российские оккупанты нанесли удар по поселку Боровая, что на Харьковщине. В результате этого один молодой человек погиб, другой был ранен.
Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о трагедии, произошедшей около 01:20. В результате обстрела пострадали мирные объекты, в частности станция технического обслуживания (СТО), торговые павильоны и жилое здание.
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Трагические последствия обстрела Харьковщины
По данным главы ОВА, в результате атаки погиб 19-летний парень, еще один 27-летний мужчина был госпитализирован с ранениями. Предыдущий удар по поселку зафиксирован за час до этого, но тогда обошлось без жертв среди людей.
01:20, поселок Боровая Изюмского района. В результате попадания в землю вблизи СТО повреждены 3 автомобиля, 2 торговых павильона и фасад здания. Погиб 19-летний мужчина. Еще один 27-летний мужчина с ранениями госпитализирован,
– заявил Синегубов.
Обстрел поселка Боровая стал очередным свидетельством целенаправленных атак оккупантов на мирное население Украины. Власти призывают граждан быть внимательными и соблюдать меры безопасности, особенно во время воздушной тревоги.
Больше о ситуации в регионе 31 марта
- В конце марта Харьковщина подверглась многочисленным обстрелам со стороны оккупационных сил. Враг использовал различные виды вооружения: от артиллерии до ракетных систем залпового огня.
- Вследствие агрессивных действий врага, были повреждены жилые дома, инфраструктура и автотранспорт. К счастью, многие из обстрелов не привели к жертвам среди гражданского населения.
- Как мы писали выше, поселок Боровая Изюмского района подвергся серии обстрелов, один из которых привел к гибели 19-летнего парня и ранению 27-летнего мужчины. Это стало одним из самых трагических событий суток.
- В городе Волчанск и селе Купянск-Узловой также были зафиксированы обстрелы, которые привели к повреждению частных домов и автомобилей. К счастью, в этих случаях обошлось без жертв.
- В то же время сводные группы взрывотехников Харьковщины продолжают работу по разминированию территорий. За минувшие сутки было очищено более 35 гектаров земли и уничтожено 251 взрывоопасный предмет.
- Вместе с тем председатель ОВА Синегубов отмечает, что на Купянском направлении враг не вел наступательных действий. Ситуация на фронте остается напряженной, но контролируемой украинскими защитниками.