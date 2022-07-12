Это важное место для оккупантов, – Жданов назвал причины удара по Часовому Яру

Оккупанты 9 июля ударили ракетами "Искандер" по Часовому Яру, что в Бахмутском районе Донбасса. Пока известно о 43 погибших. Эксперты говорят, что это было важное место для россиян, и сделали они это специально.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он объяснил, что россияне использовали столь дорогие ракеты "Искандер" ради "цены" ситуации в самом городе.

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По мнению Жданова, оккупантам нужно было создать панику и хаос в гражданском городе.

Кроме того, россияне планируют его разрушить как можно сильнее, чтобы местное население или ВСУ покинули это место.

Часовой Яр – это очень важное место, ведь он стоит на трассе водозабора для Донецкой области, который начинается в Славянске и дальше через Часовой Яр уже на Торез,

– объяснил Жданов.

Он добавил, что россии безразлично было, сколько она потратит, она не считает стоимость этих ракет.

"После первого месяца путину доложили о больших потерях, на что он ответил, что это не та цена, которую они одержат в результате победы. Они не считают ничего, а просто хотят одержать политическую победу", – считает эксперт.

Жданов об обстреле Часового Яра и ситуации на фронте: видео



Что известно о жутком ударе по Часовому Яру:

Около 21:27 9 июля в Часовом Яре Бахмутского района прозвучали взрывы. Ракеты попали в жилой квартал. Пострадали две 5-этажки, одна из них – почти полностью разрушена. Под завалами оказались десятки человек.

Спасатели работали всю ночь. К поисково-спасательной операции присоединили около 70 человек, 910 единиц техники, 2 автокрана и 2 погрузчика. В первую ночь разобрали 70 тонн завалов. На поверхность вытащили 6 погибших и 5 пострадавших. Каждый час количество жертв увеличивалось.

На циничную атаку по жилому сектору отреагировали в Офисе Президента. Андрей Ермак подчеркнул, что произошел "очередной теракт страны-террориста". Поэтому россия должна быть в списках государств-спонсоров терроризма.

Смотрите в видео о трагедии в Часовом Яре