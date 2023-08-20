Я бы их душила, чтобы их рвало на куски, – мама убитой Софийки о тех, кто запустил ракеты

Российские оккупанты 19 августа атаковала Чернигов. Враг унес жизни 7 человек. Среди погибших – маленькая Софийка. Через две недели девочка должна была идти в первый класс.

Что рассказала мама убитой девочки

В тот день женщина встретилась с подругой. Их детки играли вместе. В какой-то момент девочки вылезли на сцену. А дальше произошло самое страшное. Маленькая Софийка просто упала, из нее начала течь кровь.

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Женщина рассказала, что в результате удара ее ногу придавило плитой. Тогда мама принялась звать на помощь. Она кричала, что ей нужно к ребенку. Софийку положили на траву. Мама решила, что скорой ждать не будут. Женщина попросила отвезти ее дочь в больницу. Тогда у Софийки были открыты глаза и еще теплые руки.

Девочку привезли в Черниговскую областную детскую больницу. Медики до последнего сражались за жизнь девочки. Мама рассказала, что "я так понимаю, что обломок повредил сердце".

"Как я могу осознать? Она у меня одна. Это был смысл моей жизни. Я только ради нее жила. Она должна была идти в первый класс, мы с ней готовились. Она всегда любила путешествовать, я понимаю, что в стране война, но ведь надо дальше жить. Мы ездили в разные города, посещали подруг, знакомых, гостей", – рассказала женщина.

Этот день должен быть очередным мирным днем. Разговор с подругой, детские игры, кофе.

Именно тем людям, кто запустил ракету, я бы их душила, и если бы их рвало прямо на куски. Я желаю, чтобы просто были все эти изверги, которые пришли на нашу землю, все эти россияне, все, кто желает нам зла, а также те люди, которые сдают какую-то информацию – их надо выгонять с нашей родной земли, они не должны быть здесь вообще,

– признается мама.

Детали о российском ударе

Россия атаковала Чернигов 19 августа. По предварительным данным, враг ударил из баллистики. Оккупанты атаковали город в то время, когда люди на Спаса возвращались из храма с освященными фруктами и медом. К сожалению, погибли 7 человек. Кроме того, известно более 150 пострадавших. Люди чествуют погибших и несут к месту трагедии цветы и игрушки.