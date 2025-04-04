Прямое попадание: россияне атаковали железнодорожный вокзал на Черниговщине
- Российские войска атаковали беспилотниками железнодорожный вокзал в городе Семеновка на Черниговщине; там была повреждена крыша здания, а также выбиты окна.
- В Черниговской области за минувшие сутки зафиксировали 75 взрывов в 20 населенных пунктах, 3 района области были под ударом.
В пятницу, 4 апреля, российские войска атаковали беспилотниками Черниговскую область. Под ударом вражеских "Шахедов" оказался железнодорожный вокзал в городе Семеновка.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.
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Россияне в очередной раз обстреляли Черниговскую область
В Укрзализныце заявили, что железнодорожная инфраструктура снова находилась под вражеским обстрелом.
Сегодня российские террористы нанесли удар по вокзалу Семеновки в Черниговской области,
– говорится в заявлении.
В результате прямого попадания вражеского беспилотника в помещение вокзала после ничего обстрела была повреждена крыша здания, а также выбиты окна.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших в результате атаки.
Продолжаем движение,
– добавили в Укрзализныце.
Ранее председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус также сообщал, что за минувшие сутки под ударом находились 3 района области. По его словам, на Черниговщине зафиксировали 75 взрывов в 20 населенных пунктах.
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Напомним, в ночь на 4 апреля российские беспилотники также атаковали Харьков. В результате вражеского удара в городе погибли 5 человек, еще 32 получили ранения.