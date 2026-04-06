Враг повредил важные энергетические объекты на Черниговщине: сотни тысяч человек – без света

Черниговская область пострадала от воздушной атаки российской армии. Из-за повреждения энергетических объектов много людей без света.

Подробности рассказали в Черниговском облэнерго. Вот что известно на данный момент.

Что известно о воздушном ударе по Черниговщине?

После 1 часа ночи Черниговоблэнерго опубликовало в социальных сетях важную информацию. Она касалась последствий обстрела Черниговской области вражескими войсками, который случился на границе суток 5 и 6 апреля.

Атака повредила энергетический объект в Новгород-Северском районе. Обесточены более 10 тысяч абонентов. Энергетики запланировали начать аварийно-восстановительные работы, как только позволила бы ситуация с безопасностью.

А ближе к 6 утра стало известно, что также в результате атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 340 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, Черниговском и Прилуцком районах.

0 8 утра власти сообщили, что в результате вражеской атаки поврежден важный энергообъект в Черниговском районе. Обесточены более 280 тысяч абонентов в Черниговском и Корюковском районах.

Энергетики приступят к аварийно-восстановительным работам как только позволит ситуация с безопасностью.

Где еще раздавались взрывы в течение суток?