Россияне могли обстрелять Чернобаевку из-за анонса похорон военного

Обстрел Чернобаевки в Херсонской области мог произойти из-за публикации анонса прощания с погибшим военным сельским советом.

Об этом сообщил спикер Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников. эфире "Радио.Свобода".

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Он пояснил, что еще перед днем обстрела сельсовет сообщил в сети о том, что состоится прощание с погибшим военным. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в преддверии атаки обратился в полицию, чтобы расследовать этот инцидент. Поэтому в процедуру прощания были внесены изменения.

Все эти данные переданы в правоохранительные органы еще 22 ноября. Председатель ОВА дал поручение письменное Михаилу Линецкому – это глава Херсонского района, чтобы он провел служебное расследование по этому случаю в Чернобаевском сельском совете еще до обстрела,

– сказал Толоконников.

По словам спикера, россияне ударили не по тому месту, где проходили похороны. При этом Толоконников подчеркнул, что нельзя окончательно утверждать, что обстрел произошел из-за анонса сельского совета.

"Сам обстрел был не по тому месту, где планировалось захоронение. Конечно, мы не можем этого отвергать, потому что это логично", – добавил он.

Удар по Чернобаевке

23 ноября российские захватчики ударили по населенному пункту Чернобаевка в Херсонской области. Предварительно, оккупанты использовали кассетные снаряды.

В результате атаки погибли три человека, пятеро – получили ранения.

, если это окажется правдой, то оккупанты повторили цинизм. В октябре этого года россияне нанесли ракетный удар по кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области. В заведении как раз проходил поминальный обед за военнослужащим. В результате теракта погибли 59 человек, среди них восьмилетний ребенок.