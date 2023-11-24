Про це повідомив речник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі "Радіо.Свобода".

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Він пояснив, що ще перед днем обстрілу сільська рада повідомила у мережі про те, що відбудеться прощання із загиблим військовим. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у переддень атаки звернувся до поліції, щоб розслідувати цей інцидент. Тому у процедуру прощання внесли зміни.

Всі ці дані передані до правоохоронних органів ще 22 листопада. Голова ОВА дав доручення письмове Михайлу Линецькому – це голова Херсонського району, щоб він провів службове розслідування стосовно цього випадку в Чорнобаївській сільській раді ще до обстрілу,

– сказав Толоконніков.

За словами речника, росіяни вдарили не по тому місцю, де відбувався похорон. При цьому Толоконніков наголосив, що не можна остаточно стверджувати, що обстріл стався через анонс сільської ради.

"Сам обстріл був не по тому місцю, де планувалось поховання. Звичайно, ми не можемо цього відкидати, тому що це логічно", – додав він.

Зауважимо, якщо це виявиться правдою, то окупанти повторили цинізм. У жовтні цього року росіяни завдали ракетного удару по кафе в селі Гроза Куп'янського району Харківської області. У закладі саме проходив поминальний обід за військовослужбовцем. Унаслідок теракту загинуло 59 людей, серед них восьмирічна дитина.

Удар по Чорнобаївці