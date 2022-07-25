Гражданские здания в Чугуеве враг обстрелял из ЗРК С300
Источник:полиция Харьковской области
россияне в ночь на 25 июля атаковали Чугуев в Харьковской области плотным огнем. Под обстрелы попали гражданские здания.
Предварительно установили, что стреляли из зенитно-ракетных комплексов С300. Такими же комплексами били и по Николаеву раньше.
По теме Каждый день ракетные удары, есть погибшие: на Харьковщине россияне обстреливают школы и больницы
Разрушение из-за обстрелов врага
Полицейские работают на месте обстрела, чтобы документировать преступления России. Из-за атаки здание районного дома культуры разрушено полностью. Там скрывались люди. Завалы разбирают и устанавливают, сколько людей пострадало.
Кроме дома культуры также разрушена школа, здание, в котором располагалась библиотека и спортивный зал. Еще получили повреждения и жилые дома. Несколько ракет попали по открытым территориям.
Спасателям пока удалось освободить из-под завалов трех человек. У школы нашли и изъяли остатки снарядов. Обстрелы расследуют как нарушение законов и обычаев войны. Виновникам грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы.
Что известно об обстрелах Чугуева
- Обстрел произошел около 3 часов утра 25 июля. По городу на Харьковщине россияне запустили ракеты. Ранения получила 46-летняя женщина. Разрушены гражданские объекты – очередная школа и Дом культуры, где находились мирные жители.
- Враг своими обстрелами практически полностью уничтожил Дом культуры, а люди оказались под завалами. Спасатели работают до сих пор, потому что, несмотря на то, что некоторых людей вытащили из-под завалов, там они еще могут оставаться. Всех нужно спасти.
- Россия уже не впервые обстреливает Чугуев, город часто оказывается под вражескими обстрелами. Именно поэтому он подвергся большим разрушениям. Один из последних ударов тоже был ночью 16 июля. В результате ракетной атаки тогда погибли спавшие в своих домах люди.
Ужасные последствия предыдущих обстрелов Чугуева: смотрите видео