Гражданские здания в Чугуеве враг обстрелял из ЗРК С300

россияне в ночь на 25 июля атаковали Чугуев в Харьковской области плотным огнем. Под обстрелы попали гражданские здания.

Предварительно установили, что стреляли из зенитно-ракетных комплексов С300. Такими же комплексами били и по Николаеву раньше.

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Разрушение из-за обстрелов врага

Полицейские работают на месте обстрела, чтобы документировать преступления России. Из-за атаки здание районного дома культуры разрушено полностью. Там скрывались люди. Завалы разбирают и устанавливают, сколько людей пострадало.

Кроме дома культуры также разрушена школа, здание, в котором располагалась библиотека и спортивный зал. Еще получили повреждения и жилые дома. Несколько ракет попали по открытым территориям.

Спасателям пока удалось освободить из-под завалов трех человек. У школы нашли и изъяли остатки снарядов. Обстрелы расследуют как нарушение законов и обычаев войны. Виновникам грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

Что известно об обстрелах Чугуева

Обстрел произошел около 3 часов утра 25 июля. По городу на Харьковщине россияне запустили ракеты. Ранения получила 46-летняя женщина. Разрушены гражданские объекты – очередная школа и Дом культуры, где находились мирные жители.

Враг своими обстрелами практически полностью уничтожил Дом культуры, а люди оказались под завалами. Спасатели работают до сих пор, потому что, несмотря на то, что некоторых людей вытащили из-под завалов, там они еще могут оставаться. Всех нужно спасти.

Россия уже не впервые обстреливает Чугуев, город часто оказывается под вражескими обстрелами. Именно поэтому он подвергся большим разрушениям. Один из последних ударов тоже был ночью 16 июля. В результате ракетной атаки тогда погибли спавшие в своих домах люди.

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