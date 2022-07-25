В Чугуеве россияне обстреляли школу и Дом культуры: люди оказались под завалами
Источник:телеграм Галины Минаевой
российские оккупанты ночью против 25 июля обстреляли Чугуев. Под удар попали школа и Дом культуры. Известно, что постройки разрушены.
Обстрел произошел около 3 часов утра. По городу на Харьковщине россияне запустили ракеты.
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В результате атаки есть пострадавшие
Сегодня ночью враг снова коварно обстрелял наш город. Разрушены гражданские объекты – очередная школа и Дом культуры, где находились мирные жители. В настоящее время спасатели разбирают завалы,
– рассказала глава горсовета Чугуева Галина Минаева.
В Харьковской областной прокуратуре отметили, что ранения получила 46-летняя женщина. Под завалами остались еще 3 человека. В то же время председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что спасатели уже вытащили местных жителей из-под уничтоженных зданий. К счастью, спасенные не пострадали.
На месте происшествия работают все службы. Правоохранители совершают первоочередные следственные действия.
По факту обстрела гражданской инфраструктуры в прокуратуре возбуждено уголовное дело. Оно касается статьи о нарушении законов и обычаев ведения войны.
россияне запустили ракету по Чугуеву / Фото прокуратуры, "Труха"
Ракетные обстрелы Украины: последние новости
- Ночью россияне запустили 40 снарядов из РСЗО по Никопольскому району и 2 ракеты по Днепровскому району на Днепропетровщине. Известно, что 10-летняя девочка получила ранения.
- Утром 24 июля оккупанты запустили 3 ракеты из Черного моря по Хмельницкой области. К счастью, смертоносные снаряды сбили силы ПВО.
- Около 4 часов утра 24 июля ракеты "Калибр" прилетели в Николаев. Они попали по территории нескольких частных предприятий. На одном из них вспыхнул пожар. К сожалению, 5 человек пострадали.
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