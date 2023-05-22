Обстрел пожарной части в Днепре: в каком состоянии раненый спасатель
Источник:"Украинская правда"
Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область. Среди пострадавших – один спасатель, уничтожены более 20 единиц техники ГСЧС и 3 здания службы.
Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в медиацентре "Украина – Укринформ" рассказал о состоянии раненого спасателя.
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В результате атаки пострадал работник ГСЧС
Лукашук рассказал, что среди раненых в результате обстрела Днепра есть 27-летний работник ГСЧС. Спасателя госпитализировали в больницу, ему делают операцию.
Есть раненые. Один из раненых – работник ГСЧС, потому что разрушена и повреждена пожарная часть ГСЧС в Днепровском районе. Сейчас этому молодому мужчине (ему 27 лет) делают операцию,
– сказал он.
Николай Лукашук также сообщил, что есть падение остатков ракеты и сбитых дронов в Илларионовской общине Синельниковского района. Там повреждены частные домовладения и пятиэтажные дома – 7 человек получили ранения. Из них 2 женщины сейчас в больнице, а 5 лечатся дома амбулаторно.
Что известно об обстреле Днепра 22 мая
- Ночью 22 мая россияне атаковали Днепропетровскую область. Там силы ПВО сбили 15 беспилотников и 4 крылатых ракеты. "Шахиды" удалось сбить все, однако были попадания ракетами.
- Из-за обстрелов области повреждены жилые помещения, здания частного предприятия и автомобили. Ранения получили 8 человек, 3 из них госпитализировали: двух женщин и спасателя.