Обстрел пожарной части в Днепре: в каком состоянии раненый спасатель

Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область. Среди пострадавших – один спасатель, уничтожены более 20 единиц техники ГСЧС и 3 здания службы.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в медиацентре "Украина – Укринформ" рассказал о состоянии раненого спасателя.

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В результате атаки пострадал работник ГСЧС

Лукашук рассказал, что среди раненых в результате обстрела Днепра есть 27-летний работник ГСЧС. Спасателя госпитализировали в больницу, ему делают операцию.

Есть раненые. Один из раненых – работник ГСЧС, потому что разрушена и повреждена пожарная часть ГСЧС в Днепровском районе. Сейчас этому молодому мужчине (ему 27 лет) делают операцию,

– сказал он.

Обстрел подразделения ГСЧС – это грубое нарушение норм Женевской конвенции и всех норм Международного права.

Николай Лукашук также сообщил, что есть падение остатков ракеты и сбитых дронов в Илларионовской общине Синельниковского района. Там повреждены частные домовладения и пятиэтажные дома – 7 человек получили ранения. Из них 2 женщины сейчас в больнице, а 5 лечатся дома амбулаторно.

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