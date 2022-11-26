Вот почему следует быть в укрытии: во время удара по Днепру люди вышли на улицу
Россия продолжает терроризировать наше государство, обстреливая его ракетами. Не следует пренебрегать правилами безопасности и во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии.
Российские захватчики 26 ноября нанесли ракетный удар по Днепру. После этого жители города вышли на улицу, чтобы осмотреть место падения ракеты, пишет 24 канал.
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Во время удара люди находились на улице
Люди стояли недалеко от места ракетного удара, после чего раздался еще один взрыв. На улице началась паника и давка.
Напомним, что глава ОВА Валентин Резниченко сообщал, о 7 частично разрушенных частных домах. По его словам, взрыв вызвал пожар.
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Сейчас известно о шести пострадавших. К сожалению, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу.
По информации правоохранителей, ракетный удар нанесли по частному сектору в Амур-Нижнеднепровском районе.
Что известно о ракетном ударе по Днепру 26 ноября
- В 11:38 появилась информация об активности российской авиации вдоль границ восточных областей Украины. Сразу же в Днепре прогремел первый взрыв. Через 10 минут телеграм-канал Monitor сообщил, что в России на аэродроме Энгельс проходит тренировка стратегической авиации – Ту-95.
- После первого взрыва в Днепре была объявлена воздушная тревога. В 12:07 жители Днепра услышали второй взрыв, а затем еще один.
- По информации телеграм-канала, россияне могли атаковать город сверхзвуковым оружием – ракетами Х-22, "Кинжалами" или "Ониксом". Именно поэтому не сработала воздушная тревога при запуске этих ракет.
- Отметим, что в ночь на 26 ноября российские оккупанты пять раз обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.
- По Никополю, Марганцу и окрестным селам россияне выпустили из "Градов" и тяжелой артиллерии около 60 снарядов.
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