Вот почему следует быть в укрытии: во время удара по Днепру люди вышли на улицу

Россия продолжает терроризировать наше государство, обстреливая его ракетами. Не следует пренебрегать правилами безопасности и во время воздушной тревоги нужно находиться в укрытии.

Российские захватчики 26 ноября нанесли ракетный удар по Днепру. После этого жители города вышли на улицу, чтобы осмотреть место падения ракеты, пишет 24 канал.

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Во время удара люди находились на улице

Люди стояли недалеко от места ракетного удара, после чего раздался еще один взрыв. На улице началась паника и давка.

Напомним, что глава ОВА Валентин Резниченко сообщал, о 7 частично разрушенных частных домах. По его словам, взрыв вызвал пожар.

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Сейчас известно о шести пострадавших. К сожалению, одна женщина находится в тяжелом состоянии. Ее вытащили из-под завалов и доставили в больницу.

По информации правоохранителей, ракетный удар нанесли по частному сектору в Амур-Нижнеднепровском районе.

Что известно о ракетном ударе по Днепру 26 ноября

В 11:38 появилась информация об активности российской авиации вдоль границ восточных областей Украины. Сразу же в Днепре прогремел первый взрыв. Через 10 минут телеграм-канал Monitor сообщил, что в России на аэродроме Энгельс проходит тренировка стратегической авиации – Ту-95.

После первого взрыва в Днепре была объявлена воздушная тревога. В 12:07 жители Днепра услышали второй взрыв, а затем еще один.

По информации телеграм-канала, россияне могли атаковать город сверхзвуковым оружием – ракетами Х-22, "Кинжалами" или "Ониксом". Именно поэтому не сработала воздушная тревога при запуске этих ракет.

Отметим, что в ночь на 26 ноября российские оккупанты пять раз обстреливали Никопольский район Днепропетровской области.

По Никополю, Марганцу и окрестным селам россияне выпустили из "Градов" и тяжелой артиллерии около 60 снарядов.

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