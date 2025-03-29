"Он же так любит россиян": Филатов попросил передать Маску фото "Теслы", уничтоженной обстрелом

В результате жестокого обстрела Днепра 28 марта были убиты и ранены люди, нанесено много разрушений. Мэр города Борис Филатов обратил внимание, что была уничтожена и машина "Тесла".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Бориса Филатова.

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Филатов попросил передать Маску фото "Теслы", уничтоженной обстрелом

Глава Днепра заверил, что город никого не оставит на произвол судьбы. И обратился с интересной просьбой.

Просьба к моим зарубежным читателям и всем, кто имеет аккаунт в сети Х. Сейчас на Западе не слишком любят компанию Tesla и всячески ее троллят. Поэтому, пожалуйста, передайте Илону эту фотографию. Ведь он такой горячий сторонник россиян,

– написал Филатов.

"Тесла" в Днепре после обстрела / Фото со страницы Бориса Филатова

30 марта в Днепре объявили днем траура по погибшим. На момент публикации новости известно о 4 погибших и 22 раненых.

Кроме этого, Филатов опроверг, что в ресторане "Бартоломео" погибли люди. В день атаки он контроверсионно высказался, мол, хватит лить слезы по известному ресторану.

Американцы сделали "Теслу" мишенью нападений

Люди, возмущенные политикой Маска, нападают на сервисные центры и поджигают машины. Некоторые даже предлагают собственное авто, чтобы его побили кувалдами.

Один из инвесторов "Теслы" возмущен, потому что Маск не занимается компанией. Он призвал миллиардера либо оставить должность, либо сосредоточиться на производителе электромобилей.