Отец – военный, воюет под Лиманом: подробности о семье, погибшей от прилета в Днепре

В ночь на 29 сентября россияне нанесли очередной террористический удар по Днепру. Он унес жизни целой семьи: бабушки, матери и двоих детей. Отец семьи – украинский военный, который защищает нас в Донецкой области.

Жуткие детали трагедии рассказал мэр Днепра Борис Филатов. Он признался, что увидел ад изнутри, о котором даже говорить трудно.

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Что известно о семье, погибшей 29 сентября в Днепре

Филатов отметил, что еще в начале войны мать Наталья с 12-летней дочерью Василисой и 8-летним сыном Иваном переехали к бабушке Алле в другой район Днепра. Отец и глава семьи в это время пошел на фронт, чтобы защитить их от врага. Однако вражеская ракета достала их в десятках километров от передовой.

Сегодня в их дом прилетела российская ракета. Воронка, которую вы все видели на фотографиях, примерно 8 на 10 метров. Люди буквально испарились. Нет. Я буду откровенным до конца. Кое-кто не просто испарился. Их нашли у соседей на крышах, на соседних улицах,

– сказал мэр Днепра.

В ГСЧС говорят, что удалось спасти 12-летнюю девочку, застрявшую под завалами собственного дома. Она спала, когда в дом прилетела вражеская ракета.

Он добавил, что когда приехали спасатели, на руинах сидел старый пес Крым. Он выл от боли и отчаяния. Впоследствии приехали коммунальщики и отвезли оглохшую, ослепшую и контуженую собаку в КП "Зооконтроль". Там городские ветеринары колют пса сердечными препаратами, чтобы нормализовать.



Пес Крым, которого нашли на месте обстрела в Днепре / Фото Бориса Филатова

"А потом приехал отец. Он служит в ВСУ. Под Лиманом. Можно я дальше не буду продолжать? Я видел все своими глазами. Я хочу только одного. Чтобы те твари, которых наши окружают под Лиманом, ответили за все сполна", – подчеркнул глава Днепра.

Жуткие последствия обстрела Днепра / Фото Кирилла Тимошенко

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей семьи. Это невыразимая боль и невосполнимая потеря.

Удары по Днепру 29 сентября: главное

Ночью 29 сентября российские оккупанты ударили по Днепру. В результате циничного обстрела погибли три человека, среди них – ребенок. Еще пятеро ранены, в том числе и 12-летняя девочка. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. Есть вероятность, что еще могут быть дети.

В результате обстрела в городе повреждены более 60 частных домов и несколько многоэтажек. Повреждены рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

Позже заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что говорится о двух погибших и двух пострадавших, из которых один ребенок.

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