Ночью россияне били по Днепропетровщине из "Градов" и "Ураганов": повреждены ЛЭП и газопровод

российские военные продолжают обстреливать Днепропетровскую область. В ночь на 20 августа враг из РСЗО бил по Никопольскому и Криворожскому районам.

Об этом рассказал глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Он отметил, что этой ночью зафиксировали сразу четыре обстрела.

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Поврежденные дома и линия электропередач

Известно, что враг в ночь на 20 августа атаковал сразу два района области. Речь идет о Никопольском и Криворожском. По ним захватчики открывали огонь из реактивных систем залпового огня.

Если говорить о каждом отдельно, то Никопольский атаковали трижды. Там зафиксировали 10 снарядов, выпущенных оккупантом. Известно о том, что повреждения получили 9 частных домов, солнечные панели, линии электропередач. По предварительным данным, без света осталось 300 жителей Никопольского района. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Из ствольной артиллерии и "Градов" оккупанты били по Марганецкой общине. Как отметил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, по нему били дважды. Оккупанты попали в открытую территорию, там тоже обошлось без пострадавших, а также разрушений.

Согласно предварительным подсчетам, за прошлый месяц враг выпустил более двух тысяч снарядов из РСЗО по Никопольскому району. Известно о повреждении или разрушении более 300 частных и более 100 многоэтажных домов.

Это не военные объекты, а дома мирных граждан. Чьи-то дома, которые разрушают оккупанты,

– подчеркнул Лукашук.

А вот из "Ураганов" враг атаковал Криворожский район. Известно о разрушении нескольких домов, а также газопроводе в селе Первое Мая, что в Апостоловской общине. В то же время обошлось без пострадавших и жертв.

Если говорить об общинах Криворожского района, то они тоже сильно пострадали от врага. Речь идет о почти трех десятках уничтоженных частных домов, также разрушены 450 частных и 59 многоэтажных.

Последствия обстрела Днепропетровщины 20 августа / Фото из телеграм Резниченко

Ночью враг обстрелял Харьков

Из Белгородской области по Харькову оккупанты выпустили сразу шесть ракет. Известно, что две из них взорвались в воздухе. Остальные все-таки попали.

Как впоследствии сообщил мэр города Игорь Терехов, оккупанты попали в объекты критической инфраструктуры. Они расположены в Немышлянском районе Харькова, а также в пригороде. По словам главы городского совета, обошлось без жертв и пострадавших в результате атак.

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