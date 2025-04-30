Россияне били по Днепропетровщине: погиб мужчина, повреждено предприятие и горел ресторан

В ночь на 30 апреля российские войска атаковали Днепр и область. В результате вражеских обстрелов в Днепре вспыхнули пожары, также есть погибший.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

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Российские войска атаковали Днепропетровскую область

В результате массированной атаки "Шахедов" по Днепру погиб 53-летний мужчина. Также получил ранения 78-летний местный житель

По словам Сергея Лысака, больше всего разрушений зафиксировали именно в частном секторе.

В частях областного центра вспыхнули пожары. Спасатели их уже потушили. Один дом местных уничтожен, еще несколько – разбиты. Повреждено и предприятие. Также изуродованы бюро ритуальных услуг и легковушка,

– сообщил глава ОВА.

К слову, оперативно о тревогах, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

Вечером 29 апреля российские войска также атаковали Никопольский район: враг применил дроны-камикадзе по Мировской и Покровской громадах. Уже ближе к утру россияне ударили из РСЗО "Град" по Никополю и Марганецкой громаде.

В результате этой атаки загорелся ресторанный комплекс, также было повреждено семь частных домов, два гаража и столько же автомобилей. По данным Днепропетровской ОВА, задело и линии электропередач.

Отмечается, что этой ночью силы ПВО уничтожили в небе над областью 9 вражеских БпЛА.

Российские войска атаковали Днепропетровскую область / Фото: Днепропетровская ОВА