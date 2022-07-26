В Чугуеве под завалами дома культуры обнаружили тело женщины

В городе Чугуев Харьковской области спасатели продолжают разбирать завалы дома культуры, который разрушили россияне. Под завалами они нашли тело женщины.

Погибшая женщина была волонтером

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что спасатели достали тело женщины из-под завалов разрушенного россиянами Дома культуры в Чугуеве. Погибшей 30 лет.

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Журналисты Суспильного уточняют, что тело обнаружили под бетонной плитой.

Мансур Хакимов, которому удалось спастись, рассказал, что погибшую звали Виктория. Она работала в банке и после вторжения россии занималась волонтерством.

Под завалами до сих пор находится брат Мансура Хакимова. Он надеется, что его брат жив.

Процентов 30%, что он жив… Виктория – хорошая мать, хорошая подруга, она была очень хорошей женщиной. Виктория помогала нашим волонтерам. Готовила, раздавала еду. До войны работала в банковской сфере,

– сказал Хакимов. Кстати, ему уже приходилось убегать от оккупантов – в 2014 году из захваченного ими Алчевска.

Он добавил, что погибшая Виктория эвакуировала детей и родных за пределы Чугуева. Сама же осталась в городе, потому что хотела помогать людям.

Что известно об обстреле Чугуева

российские захватчики в ночь на 25 июля нанесли ракетный удар по Чугуеву. В результате пострадали школа и дом культуры. Изначально сообщалось, что под завалами три человека, а 46-летняя женщина получила ранения.

На момент обстрела в подвале ДК прятались люди. Из-под его завалов спасатели вытащили трех человек. Однако в Харьковской ОВА сообщили, что под завалами могут быть еще люди.

По Чугуеву российские оккупанты выпустили 10 снарядов из зенитно-ракетных комплексов С-300. Они предназначены для борьбы с тактической авиацией и ракетами, однако рашисты решили применить такое оружие против мирного населения.

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