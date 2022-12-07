Из-за обстрела Донецка "администрацию" перевели на онлайн-работу: готовятся к новым атакам

Во вторник, 6 декабря, оккупанты обстреляли Донецк. Уже по традиции россияне обвинили во всем ВСУ.

По информации спецслужб, ракетные обстрелы Донецка осуществляла Россия. А на следующий день "администрация" города внезапно перешла на удаленную работу, передает 24 канал.

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"Власть" готовится к новым обстрелам

Как отмечают, центр возле захваченной ОГА, мэрии и других зданий, где сидят боевики, совершенно пустой. Вероятно, россияне готовятся к новым обстрелам.

Стоит добавить, что оккупанты неоднократно обстреливали "своих". Так, в ночь на 5 декабря в Донецк пришел мощный "хлопок". В результате взрывов вспыхнули пожары: в парке "Сокол" возле ТЦ "Континент", на проспекте Дзержинского и на улице Артема.

Российские оккупанты обстреливают жилые кварталы Донецка, обвиняя в атаках ВСУ. Однако наши защитники не имеют к этому никакого отношения. Украинские военные наносят удары только по базам оккупантов, складам и важным для россиян объектам.

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