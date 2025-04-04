Вытягивали только обугленные тела: шокирующие кадры с мест попаданий по Харькову

Вечером 3 апреля оккупанты совершили очередной террористический удар по Харькову. Враг попал беспилотниками в жилой дом, известно о десятках пострадавших и 4 погибших.

От двухэтажки остался только фрагмент стены. Как рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, рядом были другие квартиры с людьми, в эпицентре взрыва находились две семьи.

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Шокирующие детали атаки врага

По данным полиции, попадание произошло прямо во второй этаж, там находилась семья – мама с папой и ребенок. К сожалению, известно, что они есть среди погибших. А на первом этаже проживали мама с сыном. Погиб муж, а женщины случайно не было дома.

Все тела уже изъяли, но аварийно-спасательная операция продолжается, потому что неизвестно, кто еще мог быть рядом с семьями. Остается надеяться, что количество жертв не возрастет. Полицейские сообщили, что тела сильно изуродованы, они обгорели, поэтому для их идентификации привлекут криминалистическую лабораторию,

– рассказала Анна Черненко.

У некоторых близких жертв уже отобрали образцы ДНК. Один подъезд уничтожен полностью. Враг совершил очередной террористический акт и унес жизни мирных людей, которые вечером просто были у себя дома.

К сожалению, это не единственное место попадания. На Харьков снова устроили массированную атаку беспилотниками. Правоохранители говорят, что били "Геранями". Единственное отличие в том, что в предыдущие ночи атаки продолжались более часа, а в этот раз – 10 – 15 минут.

За это время враг нанес удары по двум жилым районам, по плотной застройке, целился именно в жилой сектор. Рядом нет никаких промышленных объектов, исключительно частный сектор и частично пятиэтажные дома.

Враг нанес массированный удар беспилотных по Новобаварском районе города Харькова. Произошло несколько очагов возгорания. Самый большой пожар возник в жилом двухэтажном доме. Также горели надворные застройки, легковые автомобили и квартиры двух пятиэтажных домов. Известно о четырех погибших, обгоревшие тела изъяли из-под завалов сотрудники ГСЧС,

– рассказал представитель ГСЧС Харьковщины Евгений Василенко.

Как отметили в ГСЧС, на всех местах ударов и рядом с ними ранены 35 человек, среди них дети и пенсионеры. Некоторые до сих пор находятся в больницах. Перед тем враг также бил "Геранями", а днем ранее атаковал многоэтажку дроном "Молния". Там обошлось без погибших, но есть серьезные разрушения и пострадавшие.