Россияне нанесли около 20 ударов беспилотниками по Харькову: какие последствия в городе

Российская армия вечером 8 и ночью 9 апреля атаковала Харьков ударными беспилотниками. В результате в городе были возгорания, а также пострадали гражданские.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова и Харьковскую областную прокуратуру.

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Какой была атака Харькова беспилотниками ночью

Олег Синегубов рассказал, что 8 апреля около 21:07 в Киевском районе Харькова в результате попадания дрона загорелось заброшенное здание на площади 10 квадратных метров. Пострадал один человек. Уже через полчаса, в 21:35, в том же районе зафиксировано попадание дрона в землю – повреждены 5 частных домов.

Около 22:10 в Индустриальном районе вспыхнули два складских здания общей площадью 210 квадратных метров.

Наиболее интенсивная атака произошла после 23:00 в Основянском районе. В 23:01 зафиксировано сразу несколько попаданий. Горело вторсырье на площади 600 квадратных метров. Еще в одном месте загорелся мусор на площади 100 квадратных метров – повреждены три здания, три грузовика, два легковых авто, выбиты окна и двери, уничтожено производственное оборудование. Пострадал один человек.

Также в это время горели помещения на площади 80 квадратных метров. Разрушено здание СТО, уничтожено три и повреждено еще пять автомобилей.

В 23:35 в том же районе вспыхнули дрова на площади 20 квадратных метров.

Последний зафиксированный удар произошел уже после полуночи 9 апреля – в 00:05. В Основянском районе загорелись два помещения на площади 120 и 50 квадратных метров. Повреждены четыре автомобиля. Пострадали еще два человека.

Всего в Харькове, по данным начальника Харьковской ОВА, в результате ночной атаки пострадали 4 человека.

Что рассказали прокуроры о ночном обстреле города

В Харьковской областной прокуратуре рассказали, что, по данным следствия, 8 апреля в период с 21:00 до 23:00 российская армия осуществила масштабную атаку беспилотниками по Харькову. Враг нанес около 20 ударов по городу.

Большинство попаданий зафиксировано в Основянском районе. Поврежден ряд гражданских предприятий. Вспыхнули пожары. По направлению деятельности, то это в основном предприятия по изготовлению бытовых вещей, лакокрасочных изделий и т.д,

– отметили прокуроры.

Правоохранители отметили, что в этом же районе 64-летний охранник получил ранения. Также женщина 46 лет испытала острую реакцию на стресс.

Последствия обстрела Харькова 9 апреля / Фото Харьковской областной прокуратуры

В Индустриальном районе из-за атаки беспилотниками горело складское здание. Также получили повреждения жилые дома в Киевском районе города.

Предварительно установлено, что для ударов по Харькову войска России применили БПЛА "Герань-2".

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными. Также было начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений в городе.