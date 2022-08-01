В больнице скончался мужчина, раненный в результате утренних обстрелов Салтовки
Источник:Олег Синегубов в телеграме
российские войска терроризируют Харьков своими обстрелами. Город под атакой почти каждый день и ночь.
В очередной раз атаковали микрорайон Салтовка около 7 часов утра 1 августа. Из-за этого погиб мужчина.
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Снаряд ударил возле остановки
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что в результате этой атаки ранения получили 30-летний и 72-летний мужчина. Последний, к сожалению, скончался в больнице.
Один из снарядов ударил у остановки общественного транспорта и во двор многоквартирного дома. Повреждения получили авто.
Но это не все районы Харьковской области, которые враг атаковал. По словам Синегубова, ночью россияне нанесли удары по Мерефи. Ранение получил 42-летний охранник, здание промышленного объекта гражданской инфраструктуры повреждено.
Также ночью россияне обстреляли и Чугуев, повреждено производственное здание. За сутки оккупанты обстреливали Изюмский, Богодуховский и Чугуевский районы. К сожалению, в Богодуховском районе погиб 54-летний мужчина.
Харьков после утреннего обстрела / Фото из телеграма Олега Синегубова
Удар по городу Мерефа расследуют
В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что расследуют удар россиян по городу по факту нарушения законов и обычаев войны.
Ракетная атака противника была около 2 ночи. Повреждения получили цеха одного из предприятий, произошел пожар площадью 100 квадратных метров.
Охранник раненого предприятия находится в больнице. Продолжаются следственные действия.
Предприятие после обстрела / Фото Харьковской областной прокуратуры
Обстрелы врага
- В ночь на 1 августа россияне снова обстреляли два района Днепропетровщины – Никопольский и Криворожский. По Марганцу и Красногригорьевской общине выпустили более 60 приходов из "Градов". Одна женщина ранена, она находится в тяжелом состоянии.
- Предыдущую ночь 31 июля оккупанты особенно беспощадно били по Николаеву. Мэр города Александр Сенкевич рассказал о последствиях вражеского обстрела, который назвал самым масштабным с начала войны. В ходе атаки погиб бизнесмен Алексей Вадатурский.
- Также в эту ночь страдали и те же Криворожский и Никопольский районы. Все потому, что фронт расположен близко к ним. Поэтому оккупанты могут стрелять из разного вида вооружения.
Николаев также обстреливали в эту ночь: смотрите видео