Харьковский дворец спорта, ТЦ и возле Гидропарка: что известно о массированном обстреле города 1 сентября

Днем, 1 сентября, на День знаний, враг в очередной раз массированно обстрелял Харьков. Противник намеренно попал по ряду гражданских объектов. Сообщается о нескольких десятках раненых.

Россияне не прекращают наносить удары по Харькову. Ночью по городу противник ударил новой ракетой, мощнее ФАБ-500. Утром террор оккупантов продолжился.

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