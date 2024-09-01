Харьковский дворец спорта, ТЦ и возле Гидропарка: что известно о массированном обстреле города 1 сентября
Днем, 1 сентября, на День знаний, враг в очередной раз массированно обстрелял Харьков. Противник намеренно попал по ряду гражданских объектов. Сообщается о нескольких десятках раненых.
Россияне не прекращают наносить удары по Харькову. Ночью по городу противник ударил новой ракетой, мощнее ФАБ-500. Утром террор оккупантов продолжился.
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В Салтовском районе попадание вблизи входа в супермаркет, рассказал СМИ руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко. Там есть повреждения газовой трубы. По его словам, попадание еще одной ракеты было напротив места, где было попадание возле гипермаркета, - в частный сектор. Попадание примерно на расстоянии 100 метров друг от друга. Там есть пожар в двух частных домах. Предварительно, в домах людей не было. Сейчас проводятся работы по тушению пожара, По предварительной информации правоохранителей, удары наносились по городу, в том числе и "Искандерами". По уточненной информации, уже 29 пострадавших. Без погибших. Среди 29 пострадавших: двое взрослых и двое детей в тяжелом состоянии. В частности, ранены двое медиков. Тип удара - ракетный. Предварительно, враг применил С-300. Удары нанесены по 3 локациям: Харьковский дворец спорта в Немышлянском районе, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе. Торговый центр был заполнен людьми. По нему было нанесено по меньшей мере два удара. По Дворцу спорта – по меньшей мере четыре. По словам мэра города Терехова, в результате обстрела есть нарушение конструктива газопровода. Есть возгорание. На данный момент эвакуированы 30 человек. На месте работают все соответствующие службы. Количество пострадавших возросло до по меньшей мере 25. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Среди повреждений - отделение "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили. Враг целился исключительно в гражданскую инфраструктуру. Ликвидация последствий продолжается. Синегубов рассказал, что оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие. В Харькове прогремела серия взрывов. Позже в городе слышали повторные взрывы. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.
– рассказал чиновник.
В Салтовском районе попадание вблизи входа в супермаркет, рассказал СМИ руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.
Там есть повреждения газовой трубы. По его словам, попадание еще одной ракеты было напротив места, где было попадание возле гипермаркета, - в частный сектор.
Попадание примерно на расстоянии 100 метров друг от друга. Там есть пожар в двух частных домах. Предварительно, в домах людей не было. Сейчас проводятся работы по тушению пожара,
По предварительной информации правоохранителей, удары наносились по городу, в том числе и "Искандерами".
По уточненной информации, уже 29 пострадавших. Без погибших.
Среди 29 пострадавших: двое взрослых и двое детей в тяжелом состоянии. В частности, ранены двое медиков.
Тип удара - ракетный. Предварительно, враг применил С-300.
Удары нанесены по 3 локациям: Харьковский дворец спорта в Немышлянском районе, торговый центр в Салтовском районе, около Гидропарка в Киевском районе.
Торговый центр был заполнен людьми. По нему было нанесено по меньшей мере два удара.
По Дворцу спорта – по меньшей мере четыре.
По словам мэра города Терехова, в результате обстрела есть нарушение конструктива газопровода. Есть возгорание. На данный момент эвакуированы 30 человек. На месте работают все соответствующие службы.
Количество пострадавших возросло до по меньшей мере 25. Люди продолжают обращаться за медицинской помощью.
Среди повреждений - отделение "Новой почты", магазины, спортивный комплекс, торговый центр, автомобили.
Враг целился исключительно в гражданскую инфраструктуру.
Ликвидация последствий продолжается.
Синегубов рассказал, что оккупанты нанесли около 10 ударов по Харькову.
Есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.
В Харькове прогремела серия взрывов. Позже в городе слышали повторные взрывы. Об этом сообщил председатель ОГА Олег Синегубов.