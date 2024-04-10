Число погибших возросло, под завалами ищут людей: последствия очередного обстрела Харькова

10 апреля днем оккупанты нанесли удары по Харьковскому району. Под вражеским огнем снова оказалась гражданская инфраструктура.

Захватчики ударили по населенным пунктам Харьковского района. Глава ОВА рассказал о очередных жертвах оккупантов.

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Количество погибших возросло

Так, по словам председателя ОВА Олега Синегубова, днем около 14:00 россияне совершили обстрел Липцев и Малой Даниловки. В результате чего загорелся магазин и аптека.

Сначала Синегубов сообщил, что под завалами могут находиться люди. Позже чиновник уточнил, что вражеская атака унесла жизнь 14-летней девочки. Впоследствии под завалами нашли еще двое погибших – это женщины в возрасте 16 и 34 лет.

Также пострадали 16-летний подросток и 34-летняя женщина.

Разбор завалов продолжается, в руинах еще могут быть люди.

Известно, что враг бил сегодня также и по Волчанску в Харьковской области. Противник сбросил на местную поликлинику два КАБа. Здание медучреждения полностью разрушено. Власти сообщили об одном пострадавшем. Это 34-летний мужчина, получивший обломочные ранения. Его госпитализировали.

Вечером 9 апреля россияне ударили по центральной части Харькова. По меньшей мере два удара противник нанес по гражданскому предприятию. Предварительно он сбросил КАБы. По меньшей мере, четыре человека пострадали.

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