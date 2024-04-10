Число погибших возросло, под завалами ищут людей: последствия очередного обстрела Харькова
10 апреля днем оккупанты нанесли удары по Харьковскому району. Под вражеским огнем снова оказалась гражданская инфраструктура.
Захватчики ударили по населенным пунктам Харьковского района. Глава ОВА рассказал о очередных жертвах оккупантов.
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Количество погибших возросло
Так, по словам председателя ОВА Олега Синегубова, днем около 14:00 россияне совершили обстрел Липцев и Малой Даниловки. В результате чего загорелся магазин и аптека.
Сначала Синегубов сообщил, что под завалами могут находиться люди. Позже чиновник уточнил, что вражеская атака унесла жизнь 14-летней девочки. Впоследствии под завалами нашли еще двое погибших – это женщины в возрасте 16 и 34 лет.
Также пострадали 16-летний подросток и 34-летняя женщина.
Разбор завалов продолжается, в руинах еще могут быть люди.
Известно, что враг бил сегодня также и по Волчанску в Харьковской области. Противник сбросил на местную поликлинику два КАБа. Здание медучреждения полностью разрушено. Власти сообщили об одном пострадавшем. Это 34-летний мужчина, получивший обломочные ранения. Его госпитализировали.
Вечером 9 апреля россияне ударили по центральной части Харькова. По меньшей мере два удара противник нанес по гражданскому предприятию. Предварительно он сбросил КАБы. По меньшей мере, четыре человека пострадали.
Россия продолжает ночной террор украинских городов: что известно
- В ночь на 10 апреля Россия ударила по южным областям Украины.
- Для атаки оккупанты использовали 17 беспилотников типа Shahed.
- Из них 14 Силам обороны удалось сбить.
- Все вражеские дроны были уничтожены над Одесской и Николаевской.
- Также противник запускал ракеты из акватории Черного моря.
- Так, ВСУ сбили две крылатые ракеты "Искандер-К" и одну баллистическую ракету "Искандер-М".
- Враг целился прежде всего на энергетические объекты Юга.
- В частности, известно о поврежденной подстанции "Укрэнерго" в Николаевской области.
- В Одесской области оккупанты ударили по объектам критической и транспортно-логистической инфраструктуры. Известно о двух пострадавших.
- Также около 20:00 были уничтожены 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одессу