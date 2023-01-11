Поздно вечером оккупанты попали в склад пиротехники в Харькове: вспыхнул пожар, была детонация

Во вторник вечером оккупанты обстреляли Харьков и попали в склад пиротехнических изделий. Произошел масштабный пожар.

Около 23:00 российские оккупанты обстреляли Харьков, в Киевском районе россияне попали в склад пиротехники. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что обстрел велся, предварительно, из РСЗО "Смерч"

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На месте прилета находился склад фейерверков

Известно, что на месте попадания был склад фейерверков, которые детонировали около получаса – звуки очень напугали местных жителей. Оккупанты, конечно же, заявили, что попали в состав боеприпасов.

Произошел масштабный пожар, ночью наблюдалась детонация пиротехнических изделий. К счастью, обошлось без пострадавших,

– сказал Синегубов.

В других населенных пунктах области в результате обстрелов повреждены дома

За минувшие сутки враг обстрелял более 20 населенных пунктов Харьковской области в Купянском, Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах.

В частности, под вражеский обстрел попали: Купянск, Волчанск, Двуречная, Лопань, Красное и другие населенные пункты. Повреждены частные дома, торговые здания и гражданские автомобили. К счастью, обошлось без пострадавших.

Последствия обстрела Харьковской области 10 января: фото Олег Синегубов

Россияне пытались идти в наступление в Харьковской области

На линии столкновения 10 января враг пытался вести наступательные действия в районе Гряниковки Купянского района. Но отступил с потерями, получив отпор от украинских воинов.