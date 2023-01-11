Близько 23:00 російські окупанти обстріляли Харків, у Київському районі росіяни влучили у склад піротехніки. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що обстріл вівся, попередньо, з РСЗВ "Смерч"

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На місці прильоту був склад феєрверків

Відомо, що на місці влучання був склад феєрверків, які детонували близько пів години - звуки неабияк налякали місцевих жителів. Окупанти, звичайно ж, заявили, що поцілили у склад боєприпасів.

Сталася масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих,

– сказав Синєгубов.

В інших населених пунктах області внаслідок обстрілів пошкоджені будинки

За минулу добу ворог обстріляв більше ніж 20 населених пунктів Харківської області у Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах.

Зокрема, під ворожий обстріл потрапили: Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Лопань, Красне та інші населені пункти. Пошкоджені приватні будинки, торговельні споруди та цивільні автомобілі. На щастя, минулося без постраждалих.

Наслідки обстрілу Харківщини 10 січня: фото Олег Синєгубов

Росіяни намагалися іти в наступ на Харківщині

На лінії зіткнення 10 січня ворог намагався вести наступальні дії в районі Гряниківки Куп'янського району. Але відступив з втратами, отримавши відсіч від українських воїнів.