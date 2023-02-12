В Харькове россияне попали в депо "Новой почты", в другом месте вспыхнул масштабный пожар

В субботу вечером враг нанес очередные ракетные удары по Харькову. Повреждены частные дома, предприятие и депо "Новой почты". К сожалению, не обошлось без раненых.

Около 23:15 11 февраля враг нанес очередные ракетные удары по Харькову. В городе снова есть разрушение и 1 раненый гражданский.

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Подробности обстрела Харькова 11 февраля

В результате обстрела оккупантов повреждение получило одно из предприятий – там произошел масштабный пожар. Также было зафиксировано попадание в депо "Новой почты".

К сожалению, в результате удара осколочное ранение получил 35-летний гражданский мужчина. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

Накануне городской глава сообщал, что ракетные удары по городу предварительно наносили ракетами С-300.

Также враг интенсивно обстреливал область

За прошедшие сутки россияне обстреливали из артиллерии, минометов и авиации приграничные населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. В общей сложности под вражеский огонь попали не менее 15 населенных пунктов.

В частности, в Волчанске в результате массированных обстрелов и ракетного удара разрушены 13 жилых домов, хозяйственные постройки, повреждено здание Нацполиции. К счастью, обошлось без пострадавших.

Разрушение в Харьковской области: фото Олег Синегубов

Пойдут ли россияне в новое наступление на Харьков