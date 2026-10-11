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24 Канал Главные новости Россия нанесла удар по магазину в пригороде Харькова: 3 погибших, среди раненых есть ребенок
11 октября, 20:10
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Россия нанесла удар по магазину в пригороде Харькова: 3 погибших, среди раненых есть ребенок

Вероника Соцкова

11 октября враг нанес удар по пригороду Харькова. Под удар попал продуктовый магазин.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Что известно об атаке?

В пригороде Харькова российские войска попали в здание продуктового магазина. В результате атаки погибли 3 человека, еще 7 получили ранения, среди пострадавших есть ребенок.

Бригады скорой медицинской помощи работают на месте удара и оказывают раненым необходимую помощь.

Также после попадания возник пожар. По имеющейся информации, горят 5 автомобилей.

Подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме. Информация о последствиях атаки уточняется.

Обратите внимание: оперативно о воздушных тревогах, ракетной угрозе или угрозе со стороны ударных БПЛА, а также о последствиях российских атак вы можете прочитать в телеграм-канале 24 Канал.

Напомним, вечером 11 октября российские войска также провели атаку на Ивано-Франковскую область с помощью беспилотников. В результате вражеского удара погибли два человека. Еще один человек получил ранения.

В результате атаки также повреждено одно здание, информация о других возможных разрушениях уточняется. На месте работают соответствующие службы и специалисты.

Глава ОГА призвала жителей области во время воздушной тревоги находиться в укрытиях и не прикасаться к подозрительным предметам или обломкам беспилотников, а об их обнаружении сообщать в экстренные службы.