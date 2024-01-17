Российские захватчики попали по центру Харькова. Они намеренно целились в жилую застройку, в места, где нет никакой военной инфраструктуры.

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Что говорят очевидцы

От вражеских обстрелов пострадали мирные люди. По предварительной информации, 12 уже доставили в больницу. Враг повредил многоэтажки и гражданскую инфраструктуру.

Нас накрыло потолком, стекло посыпалось, дым, свист... Я кричала: Саша, сейчас будет второй (удар – 24 Канал). Второй прогремел еще сильнее. Мы начали вылезать из под потолка… Его сильно накрыло, а меня слабее. Как-то мы вылезли, не знаю как,

– рассказала Лариса, которая пострадала при обстреле.

Местная жительница Виктория рассказала об обстреле / Скриншот с видео

В момент удара Виктория находилась дома с двумя маленькими детьми. Им всего 8 месяцев и почти 3 года. Дом женщины поврежден.

"Слава Богу, что дети живы – это самое главное. У меня повреждены окна, поэтому буду жить у мамы. Дети очень испугались, плакали. Старший ребенок вообще был в шоковом состоянии. Не знаю, что было, если бы попали в дом", – рассказала Виктория. .

Последствия обстрела Харькова / Скриншот с видео

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