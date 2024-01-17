Російські загарбники влучили по центру Харкова. Вони навмисно цілились у житлову забудову, у місця, де точно немає жодної військової інфраструктури.

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Що кажуть очевидці

Від ворожого обстрілу постраждали мирні люди. За попередньою інформацією 12 уже доправили до лікарні. Ворог пошкодив багатоповерхівки та цивільну інфраструктуру.

Нас накрило стелею, скло посипалось, дим, свист... Я кричала: Саша, зараз буде другий (удар – 24 Канал). Другий прогримів ще сильніше. Ми почали вилазити з-під стелі… Його сильно накрило, а мене слабше. Якось ми вилізли, не знаю як,

– розповіла Лариса, постраждала під час обстрілу.

Місцева мешканка Вікторія розповіла про обстріл / Скриншот з відео

У момент удару Вікторія перебувала вдома з двома маленькими дітьми. Їм тільки 8 місяців і майже 3 роки. Будинок жінки пошкоджений.

"Дякую Богу, що діти живі – це найголовніше. У мене пошкоджені вікна, тому житиму у мами. Діти дуже злякалися, плакали. Старша дитина взагалі була в шоковому стані. Не знаю, що було, якби попали в дім", – розповіла Вікторія.

Наслідки обстрілу Харкова / Скриншот з відео

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