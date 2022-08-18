19 августа в Харькове будет днем траура по погибшим после удара россиян по городским общежитиям

В Харькове и Краснограде объявили день траура 19 августа. Это связано с двумя ударами оккупантов по гражданским 17 и 18 августа.

В результате обстрела оккупантов общежития 17 августа в Харькове погибли 7 человек. А из-за атаки 18 августа известно о 3 жертвах. В Краснограде разрушены дома и там 2 умерших.

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День траура в Харькове

По словам городского головы Игоря Терехова, 19 августа в Харькове – день траура по погибшим после обстрелов оккупантов в двух городских общежитиях. Также в этот день объявили траур в городе Краснограде.

Напомним, что утром 18 августа российские оккупанты обстреляли Харьков. Под прицелом находились два района Харькова – Слободской и Холодногорский. По предварительным данным, погибли 3 человека, в том числе 12-летний мальчик. 8 человек, из которых 2 ребенка, удалось спасти.

До этого вечером 17 августа россияне атаковали общежитие в Салтовском районе Харькова. В полиции заявили, что ракеты выпустили из ОТРК "Искандер" 2020 года.

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В Слободском районе в результате попадания вражеской ракеты произошло частичное разрушение четырехэтажного общежития и кровли здания трамвайного депо. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС. По предварительным данным, погибли 3 человека, в том числе 12-летний мальчик. 8 человек, из которых 2 ребенка, удалось спасти.

В Салтовском районе спасатели разбирают завалы. Вероятно, там есть люди. Кроме того, взрывной волной повредило дома рядом и ряд автомобилей. По меньшей мере, семь человек погибли, 20 травмированы. Среди пострадавших – 12-летняя девочка. Все травмированные были направлены в медучреждение.

Также за прошедшие сутки 17 августа ночью под прицелом был Красноград. Там погибли 2 человека. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти ребенка.

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