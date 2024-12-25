Страшное утро из-за "Шахеда": фото и видео последствий прилета БпЛА в частный дом

На Рождество, 25 декабря, Россия нанесла комбинированный удар по Харькову. После массированной атаки баллистическими ракетами оккупанты запустили еще и "Шахеды". Один из них уничтожил частный дом.

Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко, обстрел Харькова сегодня был особенно жестоким. Сначала оккупанты запустили по меньшей мере 12 баллистических ракет, а потом была еще и "волна" "Шахедов".

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Что известно об ударе по Харькову

Как сообщила Черненко, уже есть официальное подтверждение, что россияне ударили баллистическими ракетами С-300 или С-400 по городу. Потом были удары "Шахедами". Один из беспилотников буквально уничтожил частный жилой дом в Основянском районе Харькова.

Последствия обстрела Харькова / Фото 24 Канала

Последствия обстрела Харькова / Фото 24 Канала

Последствия обстрела Харькова / Фото 24 Канала

Последствия обстрела Харькова / Фото 24 Канала

В этом доме когда-то проживало шесть человек: бабушка, дедушка, супруги, и двое детей. К счастью, семья выехала за границу еще в начале полномасштабной войны. Поэтому в результате этого удара никто не пострадал. Соседние дома были частично повреждены в результате удара.

Дети кричали. И я с ними кричала. Родители на работе были. Очень страшно были. Они думали, что нас уже нет. Вот так жестокость. Разве можно вот так мирных людей обстреливать?

– сказала женщина, которая живет неподалеку от дома, куда попал "Шахед".

Всего в результате ракетных и дроновых ударов было известно о шести раненых. Двое находились в тяжелом состоянии. Сразу после прилетов были сообщения о плановых отключениях света. Также городские власти Харькова сообщили, что удалось сохранить тепло, хотя и поступала информация о временных отключениях в некоторых местах.