"Гул, свист и страшный удар": момент удара авиабомбой по Харькову попал на видео

В ночь на 29 октября российская оккупационная армия нанесла удар по Основянскому району Харькова, в результате которого погибли четыре человека. Момент попадания авиабомбы попал на видео.

Жуткие кадры опубликовал руководитель следственного отдела полиции Харьковщины Сергей Болвинов. В результате попадания было разрушено 4 жилых дома, еще более 50 получили повреждения.

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Момент попадания в Харькове зафиксировали камеры

По словам Сергея Болвинова, попадание полутонной авиабомбы по обычной улице зафиксировала камера наблюдения.

Рядом – только жилые дома, ни одного военного или техники. Это Основянский район, именно здесь от российской атаки погибли четверо гражданских, люди спали в собственных домах и погибли мгновенно,

– написал он.

Ранее сообщалось, что 3 человека находились в одном доме, а еще 1 пожилая женщина, ей было более 80 лет – в другом. Одну из погибших криминалисты должны идентифицировать с помощью экспертизы ДНК, поскольку попадание пришлось прямо в частный дом.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Россияне атаковали Основянский район Харькова: смотрите видео

К слову, вечером 28 октября российские войска также нанесли удар по центру Харькова. В частности, в результате атаки пострадало здание Госпрома – памятник ЮНЕСКО и символ города.