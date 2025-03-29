Крик и сирены: в полиции показали первые минуты после циничных ударов России по Харькову
- 29 марта Россия атаковала Харьков дронами-камикадзе, пострадали Холодногорский, Шевченковский и Киевский районы.
- В результате атаки погибли 2 человека, 35 человек пострадали.
Поздно вечером 29 марта Россия массированно атаковала Харьков дронами-камикадзе типа "Шахед". Полицейские показали первые минуты после циничных ударов оккупантов.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Важно Прямое попадание, жертвы и ребенок в тяжелом состоянии: все о циничной атаке на Харьков 29 марта
Первые минуты после атаки в Харькове
Поздно вечером 29 марта Россия массированно атаковала Харьков дронами-камикадзе. Обстрел задел Холодногорский, Шевченковский и Киевский районы.
Одними из первых на место атаки прибыли правоохранители. В сети они показали, что происходило сразу после взрывов.
Так, на видео слышно сирены спецтранспорта, а правоохранители призывают жителей немедленно идти в укрытие, ведь над Харьковом фиксируют новые "Шахеды". Полицейские провели людей в укрытие, а после – продолжили оказывать помощь пострадавшим.
Первые минуты после атаки по Харькову: смотрите видео
Напомним, что в результате атаки 29 марта в Харькове погибли 2 человека. Еще 35 человек – пострадали. Среди пострадавших пятеро детей.