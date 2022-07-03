Из Белгорода россияне запустили ракеты по Харькову: пострадало предприятие

Российские захватчики продолжают активные обстрелы Харьковской области. 3 июля они обстреляли Новобаварский и Киевский районы города Харькова.

Обстрел Харькова

Правоохранители отметили, что обстрел произошел около 4 утра, а ракеты россияне запустили из Белгорода. В результате обстрела разрушено предприятие.

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Ракетный удар армия России нанесла по предприятию. Поврежден нежилой фонд города и автобусы. Сотрудники следственно-оперативной группы Харьковского РУП №1 провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства. На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС,

– отметили в пресс-службе полиции.



Последствия российских обстрелов / Фото полиция Харьковской области

Правоохранители добавили, что информация о пострадавших устанавливается. Из-за преступных действий России было открыто уголовное производство по статье нарушения законов и обычаев войны.



Россияне обстреляли Харьков / Фото полиция Харьковской области

Также известно, что в результате попадания другой ракеты в Новобаварском районе ранена 54-летняя женщина, на ее двор упала ракета. Также повреждена школа, возле нее образовалась воронка 6 метров в глубину и 10 метров в диаметре.

Новая попытка захвата Харькова

Российские оккупанты возобновили наступление в Харьковской области после того, как были вынуждены отступить из-за значительных потерь. Самая сложная ситуация в Изюмском направлении. Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что 1 июля россияне пытались перекрыть дорогу Харьков – Старый Салтов и отвести угрозу от Печенежского водохранилища. Это может помочь возобновить поставки для вражеских группировок у Изюма.

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