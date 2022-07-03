Обстріл Харкова

Правоохоронці зазначили, що обстріл стався близько 4 ранку, а ракети росіяни запустили з Бєлгорода. Внаслідок обстрілу зруйноване підприємство.

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Ракетного удару армія Росії завдала по підприємству. Пошкоджено нежитловий фонд міста та автобуси. Співробітники слідчо-оперативної групи Харківського РУП №1 провели огляд місця події та зібрали речові докази. На місці події працювали співробітники ДСНС,

– зазначили в пресслужбі поліції.



Наслідки російського обстрілу / Фото поліція Харківської області

Правоохоронці додали, що інформація про постраждалих наразі встановлюється. Через злочинні дії Росії відкрили кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни.



Росіяни обстріляли Харків / Фото поліція Харківської області

Також відомо, що внаслідок влучання іншої ракети в Новобаварському районі поранена 54-річна жінка, на її подвір'я впала ракета. Також пошкоджена школа, біля неї утворилася вирва 6 метрів завглибшки й 10 метрів у діаметрі.

Нова спроба захоплення Харкова

Російські окупанти відновили наступ на Харківщині після того, як були змушені відступити через значні втрати. Найскладніша ситуація на Ізюмському напрямку. Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що 1 липня росіяни намагалися перекрити дорогу Харків – Старий Салтів та відвести загрозу від Печенізького водосховища. Це може допомогти відновити постачання для ворожих угрупувань біля Ізюма.

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