Уже залетел глубже в город: FPV-дрон на оптоволокне атаковал многоэтажку в Харькове

Харьков подвергается постоянным атакам со стороны России. 3 июля в городе прозвучало несколько сигналов воздушной тревоги. Враг направил ударные беспилотники на Киевский и Салтовский районы города. Было нанесено три удара.

Об этом рассказала корреспондент 24 Канала из Харькова Анна Черненко, добавив, что относительно первого удара прокуратура сообщила, что россияне направили на город дрон на оптоволокне.

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Взрывы в Харькове: город атаковали беспилотники

Оптоволоконные FPV-дроны, как отметила корреспондентка из Харькова, уже начали долетать вглубь областного центра. Наблюдается неутешительная тенденция.

Они уже летают не только на окраинах Харькова, но и глубже в город. Удар пришелся по фасаду многоэтажного дома,

– рассказала Черненко.

В результате этой атаки пострадавших нет, дрон не смог пробить стену. Позже, после 14:00, произошел второй удар. Пострадали люди в машине, рядом с которой произошло попадание.

Также был поврежден транспорт коммунального предприятия, он тоже находился рядом с местом удара. К медикам обратились три человека,

– сообщила Черненко.

В настоящее время правоохранители устанавливают тип БпЛА, который был применен противником. Позже, после 15:00, произошел третий удар. Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что произошло попадание в автозаправочную станцию. По предварительной информации, за медицинской помощью никто не обращался.

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